Intentando colocar a Eric, Kessie y Ferran Torres

El Barça ya ha fichado a Vítor Roque. Fichaje estrella, por otra parte, a tenor del precio que se ha pagado, que finalmente se puede ir a los 61 millones. Un fichaje del que, sin embargo, no se podrá disponer hasta el próximo mes de enero porque ahora no hay espacio en la masa salarial para inscribirle. Un indicativo más de la gravedad de la situación económica del club. Hacen falta ingresos por traspaso y, a la vez, eliminar fichas altas, pero de aquí no se va nadie. O si se van, que las vacas sagradas, Piqué, Busquets y Alba, sí se han ido, no ha servido para solucionar el problema. El último que ha rescindido contrato, Umtiti, ha sido pagando, no todo su contrato, por supuesto, pero pagando. En este negocio casi siempre ganan los jugadores. La cuestión es que hacen falta varias salidas y el club intenta desesperadamente colocar a futbolistas que no se consideran imprescindibles. Varios segundones para evitar la de una estrella.

LOS QUE SOBRAN

Además de Dest y Lenglet, que no cuentan pero cobran, hay tres nombres en la pole position: Eric García, Kessie y Ferran Torres. Uno por línea. Jugadores que sobran dado el overbooking que hay en sus posiciones tras los refuerzos ya cerrados. Eric queda todavía más relegado tras la llegada de Iñigo Martínez. La plantilla va bien servida de centrales y, además, de centrales muy buenos: Araujo, Christensen, Koundé e Iñigo. Más Marcos Alonso si surge alguna urgencia. También Kessie tendrá difícil jugar. Con De Jong, Gündogan, Pedri y Gavi se cubre el cupo de titulares. Y luego están Romeu, o el mediocentro que venga, Sergi Roberto, Nico... Y arriba, con Dembélé, Lewandowski y Raphinha, Ansu Fati recuperado, Abde en ascenso y la llegada de Vitor Roque, Ferran Torres lo tiene muy crudo. Kessie y Eric son los que más interesa vender porque todo serían beneficios, pero para que haya traspasos tiene que haber equipos interesados y que paguen. Y los jugadores han de aceptar el traspaso. El problema es que el Barça paga tan bien que en ningún sitio pueden pagarles lo que aquí ganan. Será difícil hacer caja y será difícil ver a Vitor Roque antes de enero.