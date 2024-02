Oriol Romeu, baja contra el Granada: “Hace muchos partidos que está jugando con molestias”

Oriol Romeu no ha participado en el último entrenamiento previo al partido del FC Barcelona contra el Granada CF. El centrocampista catalán arrastra unas molestias físicas desde hace varias semanas y, tal como ha explicado Xavi Hernández en rueda de prensa, este domingo descansará para recuperar fuerzas y estar a su disposición en la visita del conjunto culé al Celta de Vigo del próximo sábado 17 de febrero.

“Emociona su compromiso. Hace muchos partidos que está jugando con molestias. Otro futbolista hubiera parado y no tendría esa actitud, pero él se ha sacrificado. Lleva muchos meses anteponiendo el interés del equipo al suyo propio. Mañana descansará, pero en principio estará en Vigo”, ha valorado Xavi en su comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha aprovechado para reiterar que su decisión de abandonar el banquillo culé es definitiva.

Para la demarcación de pivote, a Xavi le gustó el rendimiento de Andreas Christensen contra el Alavés. Ha dejado entrever que hay bastantes posibilidades de que repita como centrocampista posicional: "Es una opción muy válida para nosotros. Es un jugador muy versátil que puede ocupar varias posiciones".

Sobre el resto de jugadores del Barça que se encuentran en la enfermería, el míster egarense ha avanzado que Marc-André ter Stegen y Raphinha recibirán el alta médica en las próximas horas. Sergi Roberto, que no se ha ejercitado este sábado junto con sus compañeros, lo tendrá difícil: “Si no llega, esperamos que esté la próxima semana”. Respecto al futuro del capitán, Xavi ha insistido en el hecho de que, según su punto de vista, el club debería renovarle: “No sé qué pasará, yo ya dije que he recomendado su continuidad”.