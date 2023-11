Oriol Romeu analizó el cuádruple cambio de Xavi

El técnico decidió cambiar a cuatro futbolistas de golpe antes de la hora de juego El Barça repitió la imagen de impotencia de Anoeta, ante la Real Sociedad

El Barça dejó escapar una oportunidad de oro para sellar su clasificación para los octavos de final de la Champions League tras caer ante el Shakhtar (1-0). Más allá de la derrota, lo más preocupante fue la imagen de impotencia que transmitió a lo largo de todo el encuentro, una imagen muy parecida a la que ya dejó en Anoeta, ante la Real Sociedad, a pesar de la agónica victoria final.

El vestuario es consciente de que no atraviesan por su mejor momento y Oriol Romeu no tuvo reparos en reconocerlo tras el encuentro en declaraciones a Movistar+. El centrocampista volvía a la titularidad después de dos partidos en la suplencia, pero no acabó el choque. Viendo que su equipo no funcionaba, decidió un cuádruple cambio para intentar agitar el juego, pero no lo logró.

"Supongo que Xavi quería un cambio de dinámica y de ataque, a ver si funcionaba", explicó un Romeu que expuso la necesidad de analizar los motivos del descenso en el rendimiento del equipo: "Toda derrota es un aviso y en cada derrota tenemos que ser autocríticos para mejorar lo que hemos hecho mal".

El centrocampista de Ulldecona asumió que no hicieron lo necesario para merecer otro resultado: "Es una derrota dura. Queríamos ganar y cerrar la clasificación, pero no ha podido ser. Tenemos que conceder menos ocasiones al rival y atacar mejor".

Para Oriol Romeu, el gol del Shakhtar y el mal estado del césped fueron claves en la derrota: "Ellos se han cerrado mucho y el estado del campo no facilitaba filtrar el juego por el centro. Además, se han encontrado con un gol y eso les ha dado alas para seguir con su plan".