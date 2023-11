Xavi desesperado: ¡Cuatro cambios de golpe en busca de la reacción!

Balde, Pedri, Lamine y Joao Félix han sustituido a Marcos Alonso, Oriol Romeu, Raphinha y Ferran Torres El técnico de Terrassa busca agitar el equipo para remontar el marcador SIGA EN DIRECTO EL SHAKHTAR - FC BARCELONA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Xavi Hernández ha reaccionado al discreto partido del Barça ante el Shakhtar agitando el banquillo. ¡Y de qué manera! El conjunto blaugrana no había disparado ni una sola vez entre los tres palos en 58 minutos y el entrenador de Terrassa ha decidido tomar medidas drásticas con un cambio cuádruple.

Alejando Balde, Pedri, Lamine Yamal y Joao Félix han ingresado en el terreno de juego sustituyendo a Marcos Alonso, Oriol Romeu, Raphinha y Ferran Torres con el objetivo de cambiar la dinámica de un encuentro que el conjunto ucraniano ha llevado a su terreno.

Aunque no se le puede señalar como responsable directo, la acción del gol de Sikan ha llegado por la banda de Marcos Alonso, gracias a un cambio de juego extraordinario. Oriol Romeu ha estado bien en su regreso al once inicial en tareas de recuperación y distribución, pero el partido exigía más chispa en la construcción del juego. Raphinha y Ferran no han tenido su mejor noche,.

Xavi busca más profundidad ofensiva con la presencia de Balde, más ideas en la construcción del juego con Pedri y más desequilibrio con Lamine Yamal y Joao Félix en las bandas. El técnico de Terrassa ha tenido que acabar recurriendo al portugués, suplente por primera vez desde que estrenara titularidad ante el Betis en la jornada 5 de la Liga.

La decisión tomada por el entrenador del Barça no tuvo el efecto deseado. En el primer ataque después de los cambios, Gavi ha efectuado el primer disparo a puerta del conjunto blaugrana en todo el partido, al conectar un cabezazo, pero el juego no ha mejorado sustancialmente. Al menos como hubiera querido Xavi.

Balde no ha aportado la profundidad que requería el encuentro y aunque lo han intentado, Joao Félix, Pedri y Lamine Yamal no han aportado desborde. El de Tegueste ha lanzado algún pase en profundidad y Lamine y Joao Félix han encarado a sus pares, pero sin lograr crear superioridades. El canterano lo ha intentado con un disparo en parábola fácil para Riznyk.

Xavi ha recurrido a su última carta, Fermín, pero para entonces, el Shakhtar estaba crecido y con confianza en su sistema defensivo.