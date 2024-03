Las opciones de Xavi para cubrir las bajas de Pedri y De Jong

El partido de San Mamés resultó fatal para el Barça. Los de Xavi Hernández no pasaron del empate y perdieron una gran oportunidad de engancharse a la lucha por el título de Liga. Además, perdieron a Frenkie de Jong y Pedri por lesión. Y ambos estarán de baja unas cuantas semanas, perdiéndose el importantísimo encuentro contra el Nápoles del día 12 en el que el equipo azulgrana se juega el pase a los cuartos de final de la Champions.

Hasta entonces, el técnico de Terrassa y su cuerpo técnico tienen tiempo para pensar la manera de reemplazar a dos jugadores tan importantes en el juego de construcción del equipo. Sin ambos y con Gavi lesionado desde hace meses y ya pensando en la próxima temporada, a Xavi le quedan cuatro centrocampistas: Oriol Romeu, Gündogan, Fermín y Sergi Roberto, a los que se suma Andreas Christensen, desde hace semanas medio centro titular del Barça.

Xavi deberá decidir si quiere seguir con la fórmula de los cuatro centrocampistas. Si es así, deberá decidir quien se une a los fijos Christensen y Gündogan. Fermín tiene todos los números de ser titular. Ya fue el jugador elegido por el egarense en Bilbao cuando se lesionó De Jong. A ellos tres, debería unirse Sergi Roberto u Oriol Romeu. El problema es que el de Ulldecona no está para aguantar mucho más de media hora por unas molestias en la rodilla que tiene desde hace semanas. Tampoco está en su mejor momento el capitán, que recibió el alta médica antes de la ida de Champions en Nápoles, pero que todavía no ha tenido minutos. De hecho, no fue opción para Xavi en San Mamés.

Oriol Romeu tuvo minutos en San Mamés / Valentí Enrich

El filial

Además, el de Terrassa tendrá la opción de mirar al filial, como ha hecho en otras ocasiones. Nombres como los de Marc Casadó, que no ha debutado en la Liga a pesar de ser un habitual en las convocatorias, Pau Prim y Marc Bernal aparecen como opciones. Estos dos últimos no forman parte de la lista B que el Barça facilitó a la UEFA, pero cumplen los requisitos para poder jugar contra el Nápoles.

Tres delanteros

Xavi, de todos modos, también podría optar por jugar con tres delanteros, como hizo en San Mamés tras la lesión de Pedri. Cuando el canario se fue al banquillo entre lágrimas, fue Lamine Yamal el elegido para sustituirle, pasando Raphinha a la banda izquierda. El brasileño, de hecho, ha sido utilizado por el técnico como interior en más de una ocasión. Si opta por los tres atacantes, además de la opción de Raphinha, también tiene Xavi la de Joao Félix e incluso la de Ferran Torres, que debería recibir el alta médica antes del partido contra el Mallorca y que estaba siendo titular y jugando a un buen nivel antes de lesionarse contra Osasuna a finales del mes de enero.