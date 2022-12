La odisea de Raphinha para regresar a Barcelona con su mujer embarazada

El jugador denunció que estuvo junto a su mujer embarazada tres horas a bordo de un avión sin despegar "Qué bonita falta de respeto", publicó el jugador blaugrana en sus redes sociales

No ha sido fácil el regreso de Raphinha a Barcelona tras su presencia en el Mundial de Qatar con la selección brasileña, y después de unos días de reposo en su país tras la eliminación de la 'canarinha'.

Y es que el viaje desde Brasil para poder estar ya en las sesiones de entrenamiento del FC Barcelona estuvo marcado por una serie de incómodos inconvenientes para Raphinha y para su mujer, que está embarazada.

Durante el vuelo que debía trasladar a la pareja desde tierras brasileñas hasta la ciudad condal, la escala en Lisboa se convirtió en una tortura de más de tres horas de encierro."Qué bonita falta de respeto", publicó Raphinha en su cuenta de Instagram, mencionando a la compañía aérea responsable y mostrando su indignación.

Y es que a medida que pasaba el tiempo, la indignación del futbolista y su pareja iba en aumento. "Me gustaría agradecer a TAP por dejarnos en el avión durante más de una hora. Y ahora nos informan que vamos a estar sentados en el avión una hora más sin poder salir, así que van dos horas en un avión parado. Detalle: mucha gente hizo escala y no pudo almorzar, yo soy una de esas personas, y dijeron que no van a dar almuerzo ni nada", escribió.

Raphinha acabó escribiendo que las dos horas previstas de parada sin explicación ya eran "tres horas" sentados dentro del avión y que, para colmo, "consiguieron perdernos dos maletas".