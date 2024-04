Nuevos ingresos para llegar a la regla del 1-1

Para poder reforzar la plantilla la próxima temporada y satisfacer los deseos de Xavi Hernández, es necesario que el Barça pueda operar con la regla del 1-1 en el próximo mercado de fichajes. No ha podido hacerlo el club azulgrana en las últimas ventanas, pero desde la junta directiva tienen la confianza de poder hacerlo en la próxima. Lo reconoció públicamente el propio presidente, Joan Laporta, en su comparecencia ante los medios de comunicación del pasado jueves para hacer oficial la continuidad de Xavi en el banquillo.

Para lograrlo, son fundamental dos cosas. La primera que se cierre el ejercicio económico 2023-24 sin pérdidas y la segunda que se logre tapar el agujero de la operación de Barça Media. Desde el club aseguran que el primer objetivo está cumplido. Es cierto que durante una fase de la temporada había una desviación de unos 30 millones de euros, en buena parte porque no se había conseguido lo esperado por lo que hace referencia a las recaudaciones de Montjuïc. Esta desviación se ha ido corrigiendo poco a poco con más ingresos y se respiró tras la clasificación del equipo para los cuartos de final de la Champions, exactamente lo que se había calculado en el presupuesto. Y, si todavía hay alguna desviación mínima, siempre puede corregirse con un amistoso a final de temporada, algo que está en estudio.

Barça Media y Nike

Más complicado es conseguir tapar el agujero de Barça Media. La operación presentada ante LaLiga preveía un ingreso de 40 millones de euros de Libero para antes de que acabase el 2023, pero esos millones nunca llegaron, denunciando el acuerdo el Barça. Además, está previsto otro ingreso de 60 millones antes del 30 de junio, dinero que debe llegar de Socios y Nipa Capital y que no está claro que llegue después del movimiento que hizo Libero. Puede jugar a favor del Barça, como explicaba ayer el diario Ara, el hecho de que el impago de Libero esté en la justicia sin resolverse, pues puede pedir el club que no se le compute en este ejercicio porque no hay sentencia.

Así luce la nueva camiseta del Barça en colaboración con Karol G / FCB

De todos modos, el club azulgrana lleva meses moviéndose para tapar este agujero. Aseguran desde el club que pronto podría haber novedades al respecto y podría llegar un nuevo inversor. El propio presidente Laporta, así como el tesorero, Ferran Olivé, se están moviendo en este sentido.

Paralelamente, como reconoció Laporta en la rueda de prensa del pasado jueves, se trabaja en un nuevo acuerdo respecto a la marca de ropa que viste a todos los equipos del club. En estos momentos, se avanza en renovar el contrato de Nike, que mejorará el acuerdo actual. Además, se negocia una prima de renovación de unos 100 millones de euros que ayudaría a tapar otros agujeros.