Joao Félix, un nuevo caso Rúben Neves en el Barça

La directiva lo ve como oportunidad de mercado y el área técnica no lo prioriza Habrá opciones al final de mercado y Laporta, si puede, lo traerá

La gran mayoría de fichajes son consensuados. Unos son petición directa del entrenador, otros aconsejados por el área deportiva, pero todos acaban llevando el OK final de todo el grupo de trabajo. Es evidente que hay tensiones y preferencias, pero todo se acaba asumiendo como un trabajo de grupo para intentar mejorar la plantilla.

Cuando quedan ya solo tres semanas para que acabe el mercado, y con la imprevista salida de Ousmane Dembélé, el Barça se prepara para firmar a un lateral derecho y algún jugador ofensivo. Hay muchos nombres encima de la mesa y uno de ellos, Joao Félix, genera controversia y tensión interna. Es un claro fichaje presidencial, de club. Una decisión de altas esferas que, por ahora, el entrenador no comparte.

A Laporta siempre le ha gustado Joao Félix y está convencido de que puede ser una operación de calado para el presente y el futuro. El portugués no ha estado bien en el Atlético y su cesión al Chelsea ha sido un fracaso, pero en el Barça entienden que el estilo de juego le irá como anillo al dedo. Y que aquí acabará triunfando.

El Barça ha hablado con Jorge Mendes, su agente, y con el propio Joao Félix. Solo así se entiende que el futbolista realizara esas extrañas declaraciones en las que confesaba su amor al Barça. Una afrenta en toda regla hacia su club y una declaración de intenciones sobre su postura. Joao Félix se ha plantado y solo desea salir hacia el Barça.

Y esa actitud solo puede comprenderse si hay una negociación abierta para traer al futbolista. La situación de Joao Félix recuerda mucho a lo que se vivió con Rúben Neves. El club lo tenía apalabrado, pero Xavi no lo quería. Finalmente no vino porque no se pudo cerrar la operación de intercambio con Ansu Fati, pero de lo contrario el futbolista estaría aquí.

En la discusión sobre el centrocampista, Xavi acabó ganando el pulso y se trajo a Oriol Romeu, un futbolista que está sorprendiendo, mientras que Neves acabó en Arabia Saudí. Curiosamente, Joao Félix tiene también una oferta de Arabia pero ha dicho ‘no’, convencido de que acabará fichando por el Barça. El tiempo quitará o dará razones, pero hoy por hoy la carpeta de Joao Félix está muy viva y tiene serias opciones para fichar por el equipo blaugrana le guste o no a Xavi.

Al final puede ser una solución de emergencia ante la dificultad de traer a otros futbolistas como Bernardo Silva. El Barça va avanzando con Joao y negociando otros movimientos, pero todos los caminos conducen al portugués. Quedan tres semanas para comprobarlo.