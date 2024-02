"Somos el Nápoles y queremos una gran noche ante el Barça"

Situación totalmente atípica la que le ha tocado vivir a Francesco Calzona esta tarde-noche en la sala de prensa del Estadio Diego Armando Maradona. El técnico italiano ha cogido las riendas del Nápoles a escasas horas de que el cuadro partenopeo se juegue su futuro europeo ante el Barça.

Caos absoluto el que se ha vivido en el club estos últimos días. Primero parecía que De Laurentiis aguantaría a Mazzarri en el cargo por lo menos el partido de ida de estos octavos de final de Champions. Pero luego el excéntrico propietario de la entidad celeste decidió 'fulminar' al ya antiguo técnico napolitano.

"Si los jugadores hacen lo que les pido durante la mayor parte del partido estaré contento. Llevamos muy poco y casi ni hemos entrenado. Quiero a todos los jugadores comprometidos con las dos fases del juego", ha comentado Calzona.

IDENTIDAD

"No quiero que mi equipo no sea ordenado. Quiero darle una identidad al equipo, que presione, que lleve lo que hacemos en el entrenamiento al campo. Tener la mente libre y divertirse", ha advertido.

Respecto a la eliminatoria y a la 'presión' ha sido contundente: "Somos el Nápoles. Tenemos un gran equipo, jugamos en casa. Se ha encontrado con un panorama delicado, sensible. "Sabemos que la situación no es buena, pero la plantilla es consciente de ello. Todos somos responsables, los jugadores somos los que estamos en el campo. Todo el mundo está dando el máximo".

Acerca de las 'influencias' y su experiencia en el club, ha asegurado que "he trabajado con grandes entrenadores como Sarri y Spalletti, también con Di Francesco. Todos me han ayudado en mi proceso.

OBJETIVOS Y EL BARÇA

"El presidente no está contento con la situación, y nuestro objetivo es avanzar en Champions y conseguir una plaza vía liga para la próxima edición. Está claro que el público de Nápoles es especial. Queremos la gente esté contenta con nuestras actuaciones", ha comentado.

Sobre la presencia de Osimhen en el once o no, ha comentado que "Osimhen ha completado el entrenamiento con el grupo. No está al 100%, pero estará con el equipo".

Otro que no llega a tope es Traorè: "Los entrenamientos me van a servir para ver quienes están disponibles. Traorè ha estado lesionado y no está al 100%, pero cuento con él ya sea de titular o de suplente".

Hamsik puede llegar como asistente: "Maradona es el jugador más amado en Nápoles, pero Hamsik es muy amado también. Ha colaborado con la selección eslovaca".

PALABRA DE CAPITÁN DI LORENZO

"Nos duele que se vaya Mazzarri, es un gran entrenador. Pero la plantilla es profesional y siempre trabaja con entusiasmo y disponibilidad. Queremos expresar las ideas del míster en el campo", ha comenzado diciendo Di Lorenzo, capitán.

¿Qué opina sobre la responsabilidad de la plantilla? "Los primeros que no estamos contentos con el rendimiento somos nosotros. Siempre damos el máximo para ganar. A veces hay resultados positivos y negativos. La gente es libre de expresar su opinión. Creo que nos merecemos hacer un gran partido, pero sobre todo se lo merece la afición".

Sobre el nuevo míster: "Hemos recibido al nuevo míster con entusiasmo. Queremos jugar con coraje. La plantilla es consciente de la situación y daremos el máximo para revertir la situación".

PRIMER ENTRENAMIENTO