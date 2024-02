Nápoles - FC Barcelona: todo a la Champions

Vuelve la Champions League. Vuelve el Barça por fin a unos octavos de final de la máxima competición continental tras más de mil días de travesía en el desierto. No llega el club azulgrana a tan decisiva cita en su mejor momento, pero es que su rival, el Nápoles, recibirá esta noche (21.00h) a los de Xavi Hernández en plena convulsión. Parece como si el cercano Vesubio fuera a entrar en erupción de un momento a otro.

El Barça se lo juega todo a la Champions si quiere salvar la temporada. En lo deportivo, pero también en lo económico, pues el presupuesto solo encaja si, como mínimo, el equipo alcanza los cuartos de final. No se decidirá esta noche el pase en el Diego Armando Maradona, pero sí será necesario un buen resultado para afrontar, con el máximo de garantías, la vuelta de aquí tres semanas en Montjuïc.

Objetivo: salvar la temporada

Es un cara a cara entre los vigentes campeones de la Serie A y de LaLiga. Pero también es un cara a cara entre dos equipos que se han dejado ya dos títulos por el camino y el liguero lo ven inalcanzable, sobre todo los locales, hundidos en la novena plaza. Un duelo de urgencias que devolverá la ilusión a quien salga vencedor de la eliminatoria y dejará tocado, y probablemente hundido, al perdedor.

Por si tuviera pocos problemas Xavi Hernández, se le ha añadido el de preparar el partido ante un rival con nuevo técnico. Francesco Calzona entrenó ayer por primera vez al equipo partenopeo y todos los planteamientos anteriores, con el cesado Walter Mazzarri, se han tenido que tirar a la papelera. No todo son malas noticias y han viajado Joao Félix y Sergi Roberto con la expedición azulgrana, aunque no apuntan al once titular. Iñigo Martínez podría entrar en el eje para ganar en experiencia y el egarense volverá el esquema de cuatro centrocampistas con la esperanza de que arriba, Lewandowski y Lamine repitan la compenetración mostrada en Vigo.

En el Nápoles, todas las miradas están enfocadas en su goleador. Victor Osimhen alargó todo lo que pudo la post Copa África, pero no se lo perderá. Si llegará a tope la otra figura, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, con el que también hay lío, en este caso contractual.

Frenkie de Jong le puso todavía más picante al partido al atacar, en la rueda de prensa previa, a algunos medios por las noticias sobre su futuro. Toda esta rabia, todo este orgullo es el que tiene que canalizar el Barça en positivo para lograr una victoria en Nápoles y recuperar una gran noche europea. Que falta hace.