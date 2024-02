Nagelsmann, opción remota para el Barça

Sin prisa pero sin pausa, el Barça sigue recopilando información de cara a la elección del nuevo entrenador. En el club el foco está puesto todavía en la presente temporada, pues quedan importantes objetivos por cumplir. Eso no quita, sin embargo, que paralelamente se vaya avanzando trabajo para cuando llegue el momento de dar pasos en firme.

Mucho se ha hablado en los últimos días de la predilección de Joan Laporta por un técnico alemán. Y, entre los supuestos candidatos, también se ha incluido a Julian Nagelsmann. El teutón representa una idea de fútbol moderno, acompañada por el hecho de que Julian tiene solo 36 años. Sin embargo, y a pesar de que disparó su caché hace un par de años, los resultados cosechados en los últimos tiempos -y algún que otro conflicto de vestuario- han frenado su progresión.

Nagelsmann asombró con el Leipzig pero sus dos años en el Bayern de Múnich fueron una historia menos romántica. Principalmente, por las altas expectativas generadas. El KO en Champions frente al Villarreal dejó al técnico en una incómoda posición. Ahora seleccionador alemán, Julian no está logrando que la 'Mannschaft' despliegue un juego vistoso y, en plena transición generacional, los resultados en los recientes amistosos son preocupantes.

Con la cabeza en la 'Euro' hasta julio

El entrenador alemán tiene contrato hasta pasada la Eurocopa de este verano. De hecho, ese es uno de los puntos que se ha utilizado para incluirle en la lista de candidatos. De no renovar, Julian podría llegar al Barça a coste cero. La realidad, sin embargo, es que Nagelsmann está muy abajo en la lista de candidatos que maneja el club catalán. Por distintas razones. Es más, fuentes cercanas al Barça lo catalogan como virtualmente descartado.

En primer lugar, el hecho de que la Eurocopa finalice a mediados de julio supondría un impedimento importante a la hora de avanzar en algunos aspectos de planificación. Julian no podría estar con el foco puesto en el Barça hasta entonces, un hándicap muy a tener en cuenta y que supondría arrancar el curso ya con cierta desventaja respecto a los rivales. Por teléfono sí podría ir empapándose poco a poco del universo azulgrana, pero no sería ni mucho menos el escenario ideal teniendo en la cabeza un torneo como la Eurocopa.

Se prefiere a alguien con más bagaje

Más allá de eso, si Nagelsmann no está en la zona caliente de la lista es por cuestiones estrictamente deportivas. Y esas incluyen factores como la experiencia o el trato con los jugadores. En Can Barça nadie duda de que su libro de estilo se basa en un fútbol atractivo y ofensivo, pero eso no lo es todo.

Desde la entidad que preside Joan Laporta mantienen significativas dudas respecto a la hipotética relación que podría tener el teutón tanto con el vestuario como con un complejo entorno y ecosistema barcelonista. A Julian le juega en contra tener solo 36 años. En su reciente entrevista en 'RAC1', el máximo mandatario del Barça ya deslizó que la idea era contratar a alguien "con cierta trayectoria". Y no es que, habiendo estado en Leipzig, Bayern y selección alemana, Nagelsmann no la tenga, pero teniendo en cuenta la delicada situación del club, los dirigentes azulgranas creen que encaja más un entrenador con más trayectoria y con más situaciones de todo tipo vividas.