Los morbos del sorteo de Champions para el Barça

Una vez amarrado ese pase a cuartos de final tan ansiado a nivel económico, institucional y deportivo, toca centrarse en ese sorteo del viernes que 'paralizará' a todo el barcelonismo. No es para menos, puesto que hacía cuatro años que el Barça no aparecía en él.

El cuadro de Xavi, una vez se ha quitado esa terrible losa de encima, afronta ahora ya sin demasiada presión lo que está por venir. Tremendo alivio que hace, quizás, más peligroso al cuadro barcelonista. Lejos de los focos, incluso de los cuatro grandes favoritos diríamos.

Entre los posibles rivales, alguna 'cenicienta', varios 'cocos' a evitar sí o sí. Y mucho 'morbo'.

GRANDES MORBOS

Empecemos por el PSG. Con Luis Enrique en el banquillo, el último entrenador capaz de levantar una Champions con el Barça. Y con Ousmane Dembélé en el verde. El galo se marchó el pasado verano en lo que fue un verdadero terremoto en can Barça. Xavi lo había defendido a capa y espada, pero una oferta mareante del PSG, junto con varios factores que el extremo consideró claves, hicieron que abandonara la Ciudad Condal cinco años después.

Estará también Mbappé, que, salvo giro de guion, será el líder del Madrid la próxima temporada. Eterno rival culé.

Xavi, Guardiola, Luis Enrique y Arteta, en cuartos de Champions / J. Ferrándiz/AP/EFE

En el City sobran los comentarios. Pep Guardiola vs. Xavi. Más caliente aún tras el fuego cruzado entre esos teóricos 'guardiolistas' de la prensa y el técnico de Terrassa. Pep, íntimo de Joan Laporta. Y que lideró la época más dorada de la historia del club.

En el Arsenal, Mikel Arteta. Un nombre que se ha ligado bastante al banquillo culé. Sería uno de los favoritos, si bien es algo utópico ahora mismo. ADN Barça, club en el que jugó y del que se empapó.

Ni falta hablar del Bayern, la bestia negra absoluta del Barça los últimos tiempos en Champions. Con ese 2-8, las dos fases de grupos de 2021 y 2022. Un dolor de muelas que generaría 'pánico', si bien su versión esta temporada es bastante más floja.

Y ese Atlético del Cholo, que nunca deja de creer. Con Memphis, clave en estos octavos. Y con duelo en el Metropolitano este domingo.

Del Real Madrid poco que añadir. Una rivalidad eterna y acérrima. Que se traslada a todas las esferas. A la Liga, a esta pelea constante por desacreditar de un bando y el otro. Florentino, Laporta. Sería una auténtica 'guerra'.

COCOS A EVITAR

Sin duda, hay equipos que generan más miedo que otros. El Manchester City, por su poderío, por los nombres, por Guardiola. Sería un gigante cuya sombra podría ser demasiado alargada para una eliminatoria a dos partidos.

El Bayern, por lo mencionado anteriormente, por ese 'pánico' que ha generado los últimos tiempos en el barcelonismo, tampoco sería plato de buen gusto. Si bien está en horas bajas, tiene mucho talento.

Mikel Arteta, tras la victoria en Champions / EFE

El Madrid siempre apetece por lo que comentábamos de la rivalidad histórica. Y quizás a nivel de motivación puede venir bien. Pero tiene un idilio tan grande con la Champions, que impone.

MÁS ASEQUIBLES

No existen como tal cenicientas a estas instancias. Pero claro, el Dortmund sería el rival más 'asequible'. Que no fácil, ojo. Para nada. El PSG tiene aviones y talentazos, pero sigue siendo un equipo en construcción y con ciertos problemas en defensa y en la creación. Sería una eliminatoria 'entretenida'. Hay que añadir al Atlético, al que no se le da mal a Xavi.