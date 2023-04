Minguella: "Gavi no es jugador para el Barça"

El ex representante se pregunta qué aporta en el juego de construcción azulgrana El joven centrocampista es titular en su club y en la selección española

Para gustos, los colores. No sé puede gustar a todo el mundo. Es imposible. Ni tan solo con Messi existía unanimidad. Y a Josep Maria Minguella, ex representante de jugadores, no parece gustarle demasiado el juego de Gavi, pieza fundamental en el Barça de Xavi.

En declaraciones al programa 'La Portería' de Betevé, asegura que no tienen calidad suficiente para formar parte del equipo azulgrana. "¿Qué aporta Gavi al juego de construcción del Barça?", se pregunta. Y luego añade. "Gavi no es jugador para el Barça".

La contundencia de la afirmación va claramente a la contra de lo que piensa el propio entrenador del primer equipo, Xavi Hernández, que lo considera un futbolista clave para el presente y el futuro. Sus cifras así lo demuestran.

Pese a su juventud, 18 años, es titular en el Barça y la selección española. Ha participado en 27 partidos de Liga esta temporada, con un gol marcado (al Sevilla) y tres asistencias dadas. También ha jugado cinco partidos en la Copa del Rey, uno en la Europa League (fue baja en Old Trafford), los dos de la Supercopa de España (marcó en la final) y cinco en la Champions.

Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 90 millones de euros. Muchos grandes clubes de Europa suspiran por él y están pendientes de su futuro pero al ex candidato a la presidencia del FC Barcelona considera que no es jugador para el Barça. Lo dicho, para gustos, los colores.