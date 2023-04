¿Por qué el Barça necesita a Leo Messi?

El argentino, a sus 35 años, sigue siendo el jugador más determinante y desequilibrante del mundo Messi, a diferencia de Cristiano, sigue aguantando la comparación con Mbappé y Haaland y el Barça ha demostrado que no anda sobrado de talento ofensivo

Rafa Yuste habló de contactos para su vuelta, el Camp Nou corea su nombre cuando aparece el minuto 10 en el luminoso y Xavi Hernández ya ha dejado claro en repetidas ocasiones que lo recibiría con los brazos abiertos. El mensaje de la vuelta de Leo Messi al Barça este verano es tan potente en lo espiritual, para un barcelonismo que quiere acabar de despedirlo como se merece, como en lo deportivo, donde el equipo de Xavi no anda sobrado arriba precisamente.

El técnico egarense ha logrado construir un equipo tremendamente competitivo en fase defensiva, donde apenas encaja goles, sobre todo en el campeonato de la regularidad., pero que se sigue quedando corto cuando se trata de proponer arriba. Se vio ante el Girona.

Xavi recurrió de nuevo al 4-3-3 con dos extremos y Lewandowski y se volvió a demostrar que no es cuestión de formaciones y números, que el equipo no anda sobrado ni de gol y ni desequilibrio en los metros finales. Ni en el pase ni en el regate. La baja de Dembélé también está pesando y mucho en ese factor sorpresa que en ocasiones no encuentra el equipo cuando se enfrenta a defensas en bloque bajo.

¿Qué pasaría con Messi? ¿Le necesita ahora mismo el Barça? Es la pregunta del millón y parece que solo una pregunta puede responderla: ¿Quién no necesita al jugador más determinante en área rival? El argentino lleva más de una década demostrando que es el mejor y nunca se ha quitado este cartel. Y mucho menos esta temporada, donde el Mundial ha permitido ver que el '10' aún quiere ser el '10' por mucho tiempo. Sus 35 años parece que aún no le pesan.

Messi, mejor que Mbappé y Haaland

Mientras el mundo del fútbol habla de Haaland y Mbappé, Leo Messi sigue manteniéndoles el ritmo y, de hecho, superándolos en muchos apartados, sinónimo de que aún mantiene el trono en su poder. Si miramos los números de goles y asistencias en lo que llevamos de temporada, el argentino lleva 58 en 46 partidos, el francés 52 en 46 y el noruego 50 en 40.

No es la única estadística en la que el rosarino sale vencedor. Da más pases que sus otros dos rivales, da más pases clave, regatea más, crea más ocasiones y es el que menos falla. Hay quien duda de si el Barça necesita recuperar a Messi después de haber recorrido un camino de dos años sin él y haber pasado ya esa 'penitencia'.

Sin embargo, en lo deportivo, parece claro que no hay dudas. El conjunto azulgrana ganaría al jugador más trascendental en área rival que existe ahora mismo. Y el Barça no anda precisamente sobrado en la faceta ofensiva.