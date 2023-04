Gavi no sabe nada del Chelsea

El agente del futbolista se reunió con representantes del club londinense para otros asuntos El centrocampista es feliz en el Barça y confía que en verano se solucionarán los problemas burocráticos

Es uno de los futbolistas en boca de todos en el Planeta Fútbol por su talento y su juventud, y por su rápida confirmación en la élite. Con 18 años, Gavi no sólo ha ganado todos los trofeos que reconocen su precocidad, sino que ya es un fijo en el Barça y en la Selección. Su fulgurante trayectoria ha llamado la atención de los grandes clubes de Europa, lo cual no quiere decir, en absoluto, que Gavi se plantee jugar en algún otro equipo que no sea el Barça. Esto incluye al Chelsea, con el que el futbolista no ha mantenido contacto alguno.

El excelente rendimiento de Gavi, combinado con las dificultades que tiene el Barça para poder inscribir el nuevo contrato del joven internacional andaluz han disparado los rumores en torno a su figura. Sin embargo, ninguna de estas informaciones tienen fundamento. El sevillano es feliz en el que considera su club y está satisfecho, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo.

El Barça lo ha catapultado a la élite del fútbol y su técnico, Xavi Hernández, tiene en Gavi a una de sus piezas básicas. El centrocampista, incombustible en su entrega y en su talento, responde en cada partido con un rendimiento sobresaliente ansioso de responder a esa confianza con triunfos y títulos, y que todo ello tenga continuidad en la Selección. No se imagina ni se plantea jugar en otro equipo.

En cuanto a los temas extradeportivos, Gavi y sus asesores están convencidos de que el club encontrará la fórmula para superar las dificultades que está encontrando para inscribir su nuevo contrato en La Liga, y que a partir del próximo verano se acabarán los problemas burocráticos que han impedido completar una renovación que quedó sellada en su momento.

Reunión en clave Luis Enrique

SPORT ha podido confirmar que ni el Barça ni el jugador han recibido ninguna propuesta o sondeo por parte del Chelsea. El diario 'As' informa este martes que Iván de la Peña, agente de Gavi, se reunió en Madrid con representantes del Chelsea tres semanas atrás. El encuentro fue una primera toma de contacto para hablar de las opciones de que Luis Enrique Martínez, ex seleccionador español y ex entrenador del Barça pueda ser el técnico del Chelsea la próxima temporada.

Esta reunión habría tenido continuidad la semana pasada, cuando De la Peña y Luis Enrique se desplazaron a Londres para tener un nuevo cambio de impresiones en torno a esta posibilidad de futuro para el asturiano. Pero nunca salió en la conversación el nombre de Gavi ni por supuesto nadie ha puesto su nombre en el mercado ni el futbolista se plantea dejar el Barça.

Por el momento, el Chelsea ha optado por Frank Lampard para finalizar la temporada en curso, antes de decidirse por el nuevo técnico de futuro. Los principales candidatos para el banquilo sd elos 'Blues' serían el propio Luis Enrique y Julian Nagelsmann.