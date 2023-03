El método de Xavi para explotar el potencial de Araujo

El técnico azulgrana explicó cómo trabaja mano a mano con el uruguayo para mejorar su toma de decisiones El duelo Vinicius-Araujo será uno de los grandes atractivos del clásico del domingo

Ronald Araujo es uno de los futbolistas intocables en este Barça de Xavi. El central uruguayo ha ido creciendo a pasos agigantados desde que llegó a Barcelona en 2018, siendo ya un defensa poderoso en lo físico pero con ciertas dificultades con balón. Cinco años más tarde, y tras muchas horas de trabajo, Araujo ha ido puliendo sus errores y cada vez es un futbolista más fiable. Desde la llegada de Xavi, trabajar en la toma de decisiones del uruguayo fue una prioridad.

"A Ronald le costaba al principio porque no lo había entrenado casi nunca, pero en poco tiempo ha mejorado muchísimo. Es muy profesional e implicado. Tiene un compromiso tremendo. Es muy fácil entrenarle”, explicó.

El propio Araujo reconoció que ha mejorado en salida de balón, dándole gran parte del mérito a Xavi. "Siempre confió en mí y mejoré muchísimo desde su llegada. Cuando llegué al filial la pelota me volaba. Entrenaba con el equipo por la mañana y por la tarde agarraba una pelota y me entrenaba sin nadie del club. Ahora me siento otro jugador con la pelota, tomo buenas decisiones", reconoció.

El técnico azulgrana ha utilizado esta temporada al uruguayo como lateral derecho, consiguiendo frenar el avance de extremos muy veloces y ganar encuentros desde la pizarra. Jules Koundé también ha ocupado esa posición habitualmente. “Depende del partido y de las necesidades en salida de balón. También, claro está, depende de dónde jueguen los mejores jugadores del equipo contrario”, dijo Xavi sobre cuál de los dos debería ocupar ese puesto el domingo.

Frenar a Vinicius siempre es prioridad para los azulgrana en cualquier clásico, y Araujo ha demostrado estar sobradamente capacitado para ello. “Araujo es muy fuerte físicamente. Es rápido y veloz e intuye los movimientos delos adversarios. Vinicius marca muchas diferencias, es un jugador que me gusta muchísimo. Deberá estar pendiente de él, pero el resto del equipo también tendrá que hacer buenas coberturas”, apuntó Xavi.