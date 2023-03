Araujo: "Me encantaría que Messi volviera al Barça"

En una entrevista en 'Infobae', el central uruguayo ha opinado que "ojalá que se den todas las posibilidades" para que el astro rosarino regrese a "su casa" "Todos lo queremos a nuestro lado", ha asegurado el peso pesado del vestuario culé

Declaraciones muy contundentes de Ronald Araujo, uno de los pesos pesados del vestuario del FC Barcelona, sobre el posible regreso de Leo Messi al conjunto azulgrana cuando, al final de la presente temporada, el argentino acabe contrato con el PSG, el club que le 'acogió' en el verano de 2021, después de que Joan Laporta no pudiera ofrecerle la renovación por culpa de la desastrosa situación financiera de la entidad culé.

En una entrevista en 'Infobae', Araujo ha asegurado que le "encantaría" que el astro rosarino regresara a su "casa", el Camp Nou. "Me encantaría que pudiera volver. Es el mejor jugador del mundo y esta es su casa. Su regreso nos ayudaría muchísimo para intentar ganar otra Champions. Ojalá que se den todas las posibilidades para tenerlo de nuevo. Todos lo queremos a nuestro lado", han sido las declaraciones del futbolista charrúa, que fue uno de los principales apoyos de Leo Messi durante su último año en Barcelona.

"Tenemos una amistad muy linda. Cuando llegué al primer equipo, el estaba siempre con Lucho (Luis Suárez) y me invitaban a tomar mates con ellos. Me recibieron muy bien. Y cuando Lucho se fue al Atlético de Madrid, yo ocupé su lugar y me sentaba siempre al lado de Leo", ha explicado.

Ronald Araujo y Leo Messi se abrazan después de un gol del FC Barcelona | Javi Ferrándiz

Y añadió sobre su persona: "Es una persona espectacular. Todo el mundo sabe qué clase de futbolista es, pero como persona también es increíble. Es un ganador, y lo demuestra dentro y fuera de la cancha. La historia demuestra constantemente todo lo que ganó. Estaríamos encantados de que vuelva a jugar con nosotros", ha recordado.

Ronald ha explicado también que sueña con levantar "la Champions" y "el Mundial". "Estos son los sueños de todos futbolistas. Tengo como objetivo seguir ganando muchos títulos en el Barcelona para devolverle la alegría a la gente", ha detallado.