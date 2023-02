Araujo: "Me siento otro jugador con la pelota"

El central destaca el papel de Xavi en su evolución y asegura que está en su mejor momento "Había una gran diferencia económica, pero siempre tuve claro que quería quedarme", aseguró en 'Jijantes'

Nadie regatea a Ronald Araujo en LaLiga desde agosto. Así de contundente es el rendimiento del uruguayo esta temporada, convertido en el gran pilar de la defensa junto a Christensen, Kounde y Balde.

Araujo ha sido entrevistado este mediodía en 'Jijantes FC' tras su gran actuación de ayer en La Cerámica y ha repasado la actualidad del Barça.

Están han sido algunas de sus frases más destacadas:

El momento del equipo

"Se ve que el equipo está bien y eso es fruto de nuestro trabajo. Estamos en el mejor momento desde que llegó Xavi y se están trabajando cosas que antes no se habían trabajado".

Las claves de la solidez defensiva

"Creo que hicimos muy buena pretemporada y físicamente lo estamos notando, que es algo que no se hacía en las últimas temporadas. Teníamos que mejorar la solidez defensiva de los últimas temporadas, los volantes ayudan, los delanteros aprietan, hacemos una buena presión alta. Hay una gran implicación del equipo; trabajamos eso; se ve el compromiso del equipo, la familia que hemos creado y me pone muy contento".

Su mejora en la salida del balón

"Creo que es trabajo de Xavi, que siempre confió en mí; siempre me dijo que tengo mucho potencial. Confiaba desde el principio que podía jugar bien y es algo que mejoré muchísimo desde que llegó Xavi. Y es algo que prácticamente no hacía en Uruguay. Empecé a jugar muy tarde, con 16-17 años, ¡jugaba en mi barrio! Venir al Barça con un estilo único fue un cambio muy grande. La gente no entiende porque quieren resultados inmediatos. Cuando llegué al filial la pelota me volaba. Entrenaba con el equipo por la mañana y por la tarde agarraba una pelota y me entrenaba sin nadie del club y creo que se vieron los frutos. Ahora me siento otro jugador con la pelota, tomo buenas decisiones. Se habló mucho pero la última temporada creo que estuve espectacular con la pelota".

Los 11 puntos al Madrid

"Nos pone contentos seguir sumando; seguimos arriba pero no está nada ganado, hay que seguir trabajando con mucha humildad. 11 puntos son 11 puntos. La temporada pasada teníamos que recortar 16-15 puntos al Madrid, ahora estamos arriba y nos da confianza. No está nada ganado".

Araujo celebró la victoria de Supercopa de España | FCB

La rivalidad con Vinicius

"Es un jugador espectacular. Un jugador que me encanta. Es un jugador muy difícil de defender, contento que de que saliera bien el marcaje en la final. Se juegan muchos partidos y vamos a sufrirlo durante años"

La pareja con Christensen

"Es un jugador espectacular. Ya lo conocíamos, cuando el Barça quiere fichar un jugador lo analiza mucho. Me alegro mucho de que nos esté ayudando. No solo él, Jules que llegó ahora, Eric cuando le toca".

Pedri-Gavi

"Son espectaculares, son magia pura. A Pedri yo lo llamo Pedripotter. Cuando lo veo en la cancha me pone loco. Gavi no tiene maldad, es así. Es su manera de jugar, no va a pegar, es un intenso, a veces pega una patada a algún compañero en el entrenamiento. Hay que cuidarlo pero es así: Gavi es especial en todos los sentidos".

El golazo de Pedri al Vaillarreal | LALIGA

El mal trago del Mundial

"Fue un momento muy duro, sufrí bastante, sobre todo cuando me lesioné. Y después sabía que era bastante complicado estar en el Mundial, me generaba mucho estrés porque quería estar. No podía dormir por las noches, estaba muy desesperado. Decidí tomar la decisión de operarme, hablé con seis doctores. Sabíamos que lo mejor era operar. Cuando los médicos abrieron el músculo vieron que era necesario operar. Me podía perjudicar la carrera. Tomamos una buena decisión".

Su renovación

"Había equipos que apostaban mucho económicamente y había una diferencia grande. Claro que te pones a pensar opciones per teníamos claro con la familia que queríamos quedarnos. Estoy tranquilo con mi nuevo contrato; de parte del club me dijeron que las cosas estaban bien. Estoy enfocado en hacer buena temporada".

La opción de que Messi vuelva

"Obviamente es un jugador que todo el mundo quiere en el equipo, sería algo tremendo, algo especial, no sé como se darán las cosas pero claro que nos encantaría".

Leo Messi detalla qué le diría a su yo del pasado | @UrbanaPlayFM

El duelo contra el United

"Ahora estamos tranquilos, estamos descansando, porque corrimos mucho ante el Villarreal pero ya a partir de mañana empezaremos a pensar en el partido. Jugaré donde me diga el entrenador, pero todo el mundo sabe que soy central".

Ansu

"Es un jugador espectacular, hay que tener paciencia. Creo que le hicieron pruebas y se ve que esta físicamente al cien por cien. Sabemos la calidad que tiene".

Ser capitán

"Estaría encantado de ser capitán, pero no trabajo para serlo. Todo lo que hago, lo hago de manera NATURAL. Me gusta que los compañeros estén contentos".