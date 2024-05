Los mensajes más sentidos a Xavi tras su destitución

"A partir de domingo seré un culé más a la grada, ya sea ahora en el Estadi Olímpic o en unos meses al Nuevo Camp Nou. Porque antes de jugador o entrenador soy barcelonista y solo quiero lo mejor por el club de mi vida, que siempre me tendrá a su disposición". Con este mensaje tan emotivo se despedía Xavi Hernández en su carta abierta a la afición del Barça en su cuenta oficial de Instagram, canal elegido por el egarense para 'despedirse' tras ser destituido por el presidente Laporta.

El primer mensaje no se hizo esperar. Lo hizo Ilkay Gündogan. El centrocampista había sido una de las grandes peticiones de Xavi el pasado verano y la insistencia del técnico en la negociación fue clave para que el alemán aterrizara en Barcelona.

"¡Gracias, Xavi! Muy agradecido por haber trabajado juntos esta temporada. ¡Gracias por traerme al Barça el verano pasado! ¡Te deseo todo lo mejor para tu futuro!".

El centrocampista no fue el único de la plantilla en pronunciarse. El siguiente fue Lamine Yamal, canterano y nueva perla de La Masia, una de las grandes apuestas de Xavi para esta temporada y que ha respondido a las expectativas y la confianza depositada por su técnico:

"Gracias por haber confiado siempre en mí. Ha sido un placer aprender y trabajar a tu lado, míster. Por siempre leyenda culé. ¡Suerte!".

Más allá de sus jugadores, que seguro que seguirán llegando, destaca el posicionamiento de excompañeros en el Barça y de compañeros de profesión. Pep Guardiola y Luis Enrique, ambos en la rueda de prensa previa a la final de Copa en Inglaterra y Francia respectivamente, han tenido un mensaje recordando la situación de Xavi:

"Nunca es una buena noticia porque algo no funciona cuando en un club echan a un entrenador", comentó Guardiola en un tono más pragmático. Por su parte, Lucho fue más sentido: "Ya dije en Barcelona que Xavi debía seguir".

Quique Sánchez Flores, último rival de Xavi como técnico del Barça, ha echado un capote a su compañero de profesión: "Xavi es un entrenador que ha sentido mucho el club. Ha vivido muchas cosas como jugador y ha hecho un buen trabajo como entrenador. Le daré un abrazo enorme, hablaremos. Tenemos bastante comunicación. No debería decir esto, pero qué mal trata el Barcelona a sus leyendas. Qué mala racha… con Koeman, con Messi, con Xavi ahora. Ojalá los clubs valoraran a sus leyendas. Eso suma".

Finalmente, su mujer, Nuria Cunillera, también ha dejado su mensaje en redes sociales: "No puedo estar más orgullosa de ti. Enhorabuena por todo lo que has conseguido (no ha sido fácil). Eres el mejor, y los que te conocemos lo sabemos bien. Un ejemplo en todo y siempre fiel a tus valores. ¡Único!"