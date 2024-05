No pasaría nada por vender a Araujo y De Jong

Araujo lamentándose ante el Valencia / VALENTÍ ENRICH

Sea quien sea el entrenador la próxima temporada, hay una factor que no cambiará: la necesidad de traspasar, como mínimo, a un jugador franquicia para cuadrar números y poder fichar con ciertas garantías.

Los primeros de la lista son Araujo y De Jong. Por cuestiones económicas, dado que tienen mercado, buena cotización y ya sin amortizaciones pendientes, todo lo ingresado iría a beneficios. Pero es que desde el punto de vista futbolístico también hay argumentos sólidos para atreverse a traspasarles.

Vayamos con Araujo. Central top, de acuerdo, pero esta temporada ha bajado el nivel y la defensa del Barça ha sido un coladero, lo que da que pensar que tal vez el problema sea la ausencia de un gran pivote defensivo que pare en el inicio las ofensivas del rival.

Por otro lado, es el defensa con menos condiciones técnicas para la salida de balón, señal de identidad irrenunciable del Barça. Y por si fuera poco., la nómina de centrales es amplísima, Koundé, Cubarsí, Iñigo, Christiansen, Eric García, más los canteranos y hasta Lenglet.

Sobran varios, los hay de muy buenos y Araujo es el más cotizado. Parece claro... Igual que De Jong. Miren, nos estamos cansando de esperar al mejor Frenkie. Ya son cinco temporadas y su bagaje de 17 goles y 20 asistencias (2 y 0 este año) le deja muy marcado. No es decisivo. Con Pedri, Gündogan, Gavi, el fichaje importante que hay que hacer, presumiblemente Kimmich, Fermín... no es imprescindible. Factores emocionales al margen, no creo que pasase nada si se vendiese a Araujo y De Jong.