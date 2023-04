Memphis acelera en busca de venganza

El neerlandés fuerza para poder recuperarse de su lesión y poder enfrentarse al equipo que dejó en enero No salió muy contento del Barça, equipo con el que marcó catorce goles en un año y medio

Memphis Depay cayó lesionado en el último parón de selecciones. El neerlandés se ha perdido los tres últimos partidos ligueros jugados por el Atlético de Madrid ante Betis, Rayo Vallecano y Almería, pero ha empezado a acelerar para poder jugar este domingo un partido que es especial para él. Regresa al Spotify Camp Nou para jugar contra el Barça, equipo del que no salió demasiado bien el pasado mes de enero. Tiene ganas de venganza.

El delantero 'colchonero' fue traspasado durante el pasado mercado de invierno al Atlético de Madrid por tres millones de euros fijos más uno en variables, haciéndose el Barça también con una opción de compra por Yannick Carrasco de entre 15 y 18 millones de euros.

Desde su llega al Metropolitano, el neerlandés ha disputado ocho encuentros, habiendo marcado tres goles, logrando la titularidad al lado de otro exblaugrana, Antoine Griezmann, en la delantera del equipo de Simeone. De hecho, en el momento de su lesión, Memphis pasaba por su mejor momento de la temporada tras haber desbancado de la titularidad a Morata.

Su etapa en el Barça

Menos participación había tenido como blaugrana este curso, jugando solo cuatro partidos entre agosto y enero. Estuvo en el mercado durante todo el verano y lo tenía prácticamente hecho con la Juventus, pero el acuerdo se rompió por las exigencias económicas del delantero. Aquella actitud no sentó bien en la dirección deportiva azulgrana, que tuvo que desprenderse de Aubameyang sin quererlo para cuadrar números y tener Fair Play. La llegada de Lewandowski le hizo jugar muy poco. Tres partidos antes de lesionarse en septiembre y no jugar ya hasta después del Mundial ante el Intercity en la Copa. En el club, se sospechó que el jugador no quiso arriesgar antes de la cita de Qatar. Otra actitud de Memphis que no sentó nada bien.

Memphis celebrando el gol | Xavier Ferrandiz

Memphis había llegado al Barça durante el verano del 2021 como agente libre procedente del Lyon. Lo hizo tras la marcha de Leo Messi y tiró del carro en la primera parte de la temporada con Ronald Koeman en el banquillo. Jugó enteros los primeros doce partidos de Liga, marcando ocho goles. Hasta que, sin descanso, cayó lesionado. Esta larga ausencia y las llegadas de Xavi, Aubameyang y Ferran Torres le apartaron de la titularidad, aunque acabó marcando cinco goles más en la parte final del curso.

Tras su salida, Memphis ha criticado en alguna ocasión al Barça y ha defendido a Koeman. Recientemente, incluso lo hizo de Frenkie de Jong tras ausentarse el azulgrana de una convocatoria de la selección de los Países Bajos por lesión. Memphis no salió bien del Barça y seguro que el domingo tendrá ganas de revancha si Simeone le da minutos.