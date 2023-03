El último 'dardo' de Memphis al Barça

El exdelantero azulgrana 'ha cargado' contra la forma de entrenar en su etapa en el club "Necesito cierto tipo de entrenamiento para estar en un estado físico óptimo. Eso no siempre salió bien en el Barcelona, pero sí en el Atlético", aseguró Memphis

Después de dejar caer que Frenkie de Jong podría haber estado con la selección en esta ventana internacional pese a confirmarse su lesión, Memphis Depay ha vuelto a hablar... y ha vuelto a subir el pan. Le han preguntado por su etapa como azulgrana y el delantero del Atlético ha asegurado que los entrenamientos no eran los adecuados, al menos para su forma de trabajar.

"Necesito cierto tipo de entrenamiento para estar en un estado físico óptimo. Eso no siempre salió bien en el Barcelona, pero sí en el Atlético. La forma de trabajar me va perfectamente. Te puedes imaginar cómo están las cosas con Simeone. Lo quiere todo por completo, con mucha pasión y todo eso me hace sentir más fuerte”, indicó Memphis.

Sobre su salida del Barça, Depay ha apuntado que "por supuesto que fue una decepción, pero la decepción es parte de ello. En el fútbol sigues adelante. A veces las cosas se mueven muy rápido y apenas tuve tiempo de moverme. Pero cada vez me siento más en forma en el Atlético y juego cada vez más".