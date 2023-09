Marc Casadó, el ejemplo de la nueva política del Barça

Xavi Hernández convocó solo a 20 futbolistas para el partido de este viernes contra el Sevilla La temporada pasada, y sobre todo las anteriores, muchos jugadores 'a caballo' terminaban las jornadas sin minutos

Para los futbolistas, seguro que no es la mejor noticia quedarse fuera de las convocatorias del primer equipo del FC Barcelona. Todos los canteranos tienen el sueño del primer equipo y aunque se tengan que sentar en el banquillo, lo dan por bueno.

Pero para la gestión entre el primer equipo barcelonista y su filial, el Barça Atlètic, no es la situación más recomendable que, al final, se queden sin jugar y pasen las jornadas en blanco.

Sucedió la pasada temporada y en más de una ocasión. Por ejemplo, y aunque fue un caso especial y con muchos matices, con Pablo Torre. Sin apenas minutos en el primer equipo, pero tampoco con el filial, la forma en la que se llevó todo con el ahora futblista cedido al Girona tenía muy poco sentido.

Las relaciones entre el entrenador del primer conjunto azulgrana, Xavi Hernández, y el mister del filial, Rafa Márquez, son excelentes. El año pasado, el Barça Atlètic logró, con mucho mérito, clasificarse para el play-off de ascenso a Segunda A, pero no pudo ponerle la guinda al pastel.

Convocatorias muy estudiadas

Este año, se ha estudiado la situación de estos jugadores 'a caballo' entre el Barça 'grande' su segundo equipo y algunos efectos ya se están comenzando a ver.

Por ejemplo, el de no convocar por convocar a estos jugadores si no van a tener minutos. Marc Casadó, el capitán del Barça Atlètic y pieza indiscutible para Rafa Márquez, comenzó entrando en las convocatorias de Xavi, cinco consecutivas en las cinco primeras jornadas de Liga, pero contra el Sevilla será la tercera cita consecutiva del campeonato en la que no estará el de Sant Pere de Vilamajor.

Ni él ni ninguno de sus compañeros del filial. Solo el tercer portero Ander Astralaga -Xavi, siempre que puede, convoca a tres guardametas-, además de Lamine Yamal y Fermín, que puntualmente pueden ayudar algún día a los de Rafa Márquez, pero que son plenamente del primer equipo.

Xavi sigue contando con ellos

Y eso no significa que Xavi no cuente con Casadó ni con otros chicos del filial. Todo lo contrario. Lo que ocurre es que prevalece que Márquez pueda tener más a su disposición a sus futbolistas importantes si se prevé que no van a jugar en el primer equipo.

Xavi ha 'ajustado' las convocatorias hasta el punto de que contra el Sevilla solo citó a veinte futbolistas. Y Casadó, mientras, se entrena con Rafa Márquez para liderar al equipo en el importante duelo del domingo (17.00 horas) ante el Celta Fortuna en el Estadi Johan Cruyff, eso sí, sin perder la ilusión por triunfar en el primer equipo. Cuando tenga que llegar, llegará.