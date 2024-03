Marc Casadó, un debut por pelotas

El de Marc Casadó es el triunfo de la perseverancia, de la paciencia. El de Sant Pere de Vilamajor entró hace una semana en la historia del club al debutar en Liga frente al Atlético, un sueño que perseguía desde 2016, cuando fichó por el Barça con tan solo 13 años. Mientras otros acortaban plazos, para Marc siempre había dos curvas más. Ahora que coronó el puerto de primera categoría, su objetivo es el más difícil todavía: disponer de una oportunidad para demostrarle al club que se le debe tener en cuenta en los planes para el pivote defensivo, donde se mantiene un gran cásting abierto desde la marcha de Sergio Busquets.

Casadó se estrenó en Champions el curso pasado y en el presente ha disputado dos envites más en Europa, frente a Shakhtar y Amberes. Sin embargo, sus primeros minutos en el campeonato doméstico se le han resistido más de lo esperado. Capitán del Barça Atlètic pero instalado en la dinámica de entrenamientos de Xavi desde hace muchos meses, Marc ha necesitado hasta 25 convocatorias antes de por fin saborear la gloria. Nadie le ha regalado nada.

En los últimos meses, la lista de potenciales fichajes en el mediocentro defensivo se ha convertido en infinita. Han sonado jugadores de todo tipo y de nacionalidades diversas, pero no Marc Casadó, que por momentos ha parecido invisible. Teniendo en cuenta el difícil momento de las arcas del Barça, sorprende que al vallesano no se le haya dado al menos una bala para entregar su currículum. Conoce la casa, el entorno, el estilo de juego y, por encima de todo, es culé. ¿Por qué no atreverse con él como se atrevió Aureli Altimira en su día?

Marc Casadó, el triunfo de la perseverancia / SPORT.es

"Una tranquilidad abrumadora"

En 2016, cuando Marc era infantil de primer año en la Damm, el Barça lo tenía en el radar. Se montó un amistoso para poder verle aún más de cerca, y ahí el joven Casadó 'enamoró' a los captadores culés. "Nosotros presionábamos muy arriba, pero Marc se colocó al lado del portero y salió jugando desde ahí con una tranquilidad abrumadora. Tenía sangre fría para salir de situaciones complicadas. Y eso era lo que buscábamos", relata Altimira.

Su padre, Albert, sabía que aquel encuentro era clave para mover el pulgar arriba o hacia abajo. "Antes de jugar le puse presión, quería saber cómo respondía bajo presión. Le dije que si lo hacía bien, se iba al Barça. Y aunque falló un penalti, Marc hizo un partidazo", comparte su progenitor. Tan claro lo tenía el club azulgrana con el vallesano que incluso le prometieron adelantar a Xavi Simons a la posición de interior para librerar el pivote.

Durmiendo con el balón

Hoy, el capitán del Barça 'B' es elogiado por su intensidad y labores defensivas, pero no hay que menospreciar su efectividad y sencillez con el cuero. Marc siempre ha tenido un buen trato de balón, especialmente desde los cinco años. "Josep Antoni Galera, entrenador suyo en un campus de verano, le dijo: 'Tienes que cuidar la pelota, tienes que dormir con ella'. Marc se lo tomó tan literal que se tiró un tiempo durmiendo con cuatro o cinco balones en la cama. Entrabas en su habitación y aquello era un desastre", recuerda su padre entre risas.

Poco después de aquel episodio, Casadó pisaría el Camp Nou por primera vez. Fue en febrero de 2009 en un Barça-Sporting. Tan brutal fue su emoción al ver el césped que se quedó de piedra, sin poder articular palabra. Quizá se imaginó jugando ahí algún día, algo que es difícil pero no imposible. "Solo hay que ponerle y que tenga continuidad. Encaja perfectamente en el Barça, no sé si como titular, pero seguro que puede ser de mucha utilidad para la plantilla", asegura Altimira, que destaca del centrocampista su capacidad de liderazgo. "Es un poco el entrenador en el campo", añade.

Marc Casadó posa con la camiseta del debut en Liga / FCB

Quienes conocen bien a Casadó recalcan su carácter competitivo. "Es alguien al que no le vas a tomar nunca el pelo", cuenta Audi, uno de sus mejores amigos. La vida de Marc ha cambiado en poco tiempo, pero no su grupo más cercano. Ni siquiera han cambiado sus costumbres. Cuando puede, Casadó se deja caer por Sant Pere de Vilamajor, donde es uno más tomando café o cacaolat en los bares del pueblo. Cada uno tiene sus cosas y ahora cuesta más verse con frecuencia. Antes, a la mínima que había ocasión la 'pandilla' se escapaba a desconectar a una casa en la montaña, donde se divertían jugando a cartas. Al mentiroso, concretamente.

Marc Casadó, en un entrenamiento del Barça Atlètic / FCB

Desde el avión, todavía en Madrid la noche de su estreno liguero, Marc llamó a varios de sus familiares, a los que transmitió que para nada se había puesto nervioso antes de saltar al césped del Metropolitano. Ha sido demasiado tiempo de espera como para titubear en el momento de la verdad. En este tramo final de campeonato está por ver si Marc tiene algo más de 8 minutos para intentar reivindicarse. Y todo esto mientras sigue demostrando, cuando juega con el filial, que la Primera RFEF le queda pequeña. Su contrato acaba en junio y el club puede extenderlo unilateralmente un año más, aunque solo se hará si las dos partes ven sentido a seguir de la mano.