El 'like' de Riqui Puig que no gustará a Xavi Hernández

El ex jugador del Barça destacó que en la alineación del Barça contra el Alavés casi no había canteranos Un poco más tarde deshizo la acción, pero su gesto ya había generado polémica

Riqui Puig tuvo un gesto en las redes sociales con motivo del Barça- Alavés que después corrigió pero que dejó un rastro en las conversaciones durante y post partido. El ex futbolista blaugrana cuestionó la alineación que presentó el técnico en el choque de la Liga frente al Alavés por la reducida presencia de jugadores de La Masia.

El once inicial del Barça estuvo formado por Ter Stegen, Araujo, Koundé, Iñigo Martínez, Cancelo, Gündogan, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Joao Félix. El periodista y ex compañero de SPORT Josep Capdevila hizo un tuit comentando la reducida presencia de canteranos en el equipo de Xavi y que estaba camino de presentar algún día una alineación en la que no figurara jugador alguno procedente del fútbol base.

El mensaje de Twitter al que Riqui Puig hizo 'like' | Twitter

En principio, Riqui Puig mostró su acuerdo con el mensaje al respaldarlo con un 'like', aunque después deshizo esta acción. Sin embargo, su gesto crítico ya había corrido como la pólvora generando debate y reacciones encontradas.

Para redondear el asunto, en el postpartido del duelo, que acabó con un triunfo agónico del equipo, se produjeron las declaraciones de Xavi Hernández cuestionando las críticas de la prensa que según él recibe el Barça, así como las imágenes de Robert Lewandowski recriminando una acción a Lamine Yamal.

A sus 22 años, Riqui Puig milita en el Los Ángeles Galaxy de la MLS después de dejar el Barça en la pretemporada de la tenmporada 2022/23, ya con Xavi Hernández al frente del equipo con Xavi en el banquillo.

Riqui decidió apostar por el fútbol estadounidenes después de debutar con la primera plantilla en 2018 y tras 57 partidos en los que sstuvo a las órdenes de Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman y el propio Xavi Hernández.