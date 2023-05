La Liga que da valor al 1-0

El gol salvador de Jordi Alba mantuvo la tradición de esta temporada: es la undécima vez que se repite este resultado en LaLiga Ter Stegen sumó su portería a cero número 25 y en el Spotify Camp Nou solo ha encajado dos goles

El 1-0 no es el resultado más espectacular ni agraciado del fútbol, pero sí garantiza la victoria y la máxima del deporte rey: marcar y que no te marquen. Durante la temporada liguera, el Barça se ha abonado a este resultado hasta en 11 ocasiones, aunque no todos los 1-0 son iguales.

El de este martes, por ejemplo, fue el fruto de la poca definición, pues el conjunto de Xavi Hernández remató en 21 ocasiones, pero solo cuatro fueron entre los tres palos.

Repartido entre casa y fuera

El Barça ha ganado en Liga por 1-0 ante cinco rivales en el Spotify Camp Nou (Celta, Getafe, Valencia, Atlético de Madrid y Osasuna), y seis fuera de casa (Mallorca, Valencia, Atlético, Girona, Villarreal y Athletic Club) y ha dado valor a este marcador que habla en ocasiones de la eficacia cara a puerta y siempre de la solidez defensiva del equipo.

Ter Stegen, que de momento lo ha jugado todo en este campeonato bajo palos, volvió a dejar su portería imbatida y acrecentar su leyenda. Ayer no fue su partido con más trabajo, pero sí paró lo que tenía que parar y de esta manera, sumar su vigesimoquinta portería a cero de la presente Liga.

Ter Stegen, infranqueable

Lo que significa que solo ha recibido goles en ocho partidos de 33, en una de cada cuatro, prácticamente. Y el dato del Spotify Camp Nou es el más espeluznante, solo dos goles encajados en el Estadi barcelonista, y uno fue de penalti, el transformado por Joselu en el derbi, y el otro, en propia puerta, el que se marcó Araujo en el clásico.