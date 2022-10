El Barça vota 'a favor' de seguir siendo el líder de La Liga

Un solitario gol de Pedri es suficiente para doblegar a un Celta peleón y mantenerse en lo más alto de la clasificación La victoria llega justo antes de una semana clave con la 'final' de Champions ante el Inter y el clásico en el Santiago Bernabéu

Jornada ajetreada en Can Barça con la Asamblea General Ordinaria en la que los socios compromisarios aprobaron la liquidación del ejercicio económico de la temporada 2021/22 y el presupuesto del curso 2022/23. De poco sirve si la pelota no acaba entrando y los jugadores trasladaron el plebiscito al terreno de juego y votaron 'a favor' de seguir siendo líderes. El gol de Pedri otorgó otros tres puntos y reencontrarse con la victoria. Buen comienzo y mal final. El resultado y las sensaciones del primer tiempo -que no las de la segunda parte- permiten al Barça encarar con cierto optimismo, pero también preocupación, una semana clave con la 'final' europea frente al Inter de Milán, decisiva para el futuro del equipo en la Champions. Y por si fuera poco, el fin de semana se disputa el clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Agárrense que vienen curvas.

FICHA TÉCNICA La Liga FCB 1 ________________ 0 CEL ALINEACIONES FC Barcelona Ter Stegen: Balde (Sergi Roberto, 77'), Piqué, Marcos Alonso, Jordi Alba (Eric Garcia, 85'); Busquets, Pedri (De Jong, 63'), Gavi; Raphinha (Dembélé, 63'), Lewandowski, Ferran Torres (Ansu Fati, 63'). Celta de Vigo Marchesin; Hugo Mallo (Mingueza, 92'), Nuñez, Aidoo, Javi Galán; Gabri Veiga (Solari, 74'), Cervi (Paciencia, 83'), Fran Beltran, Óscar; Strand Larsen (Carles Pérez, 74'), Iago Aspas. Goles 1-0, Pedri M.17. Árbitro Munera Montero (comité andaluz). TA: Busquets (85') / Unai Núñez (60'), Aidoo (70'), Óscar (71'), Iago Aspas (97')

La enorme lista de bajas en defensa obligó a Xavi Hernández a emprender una pequeña revolución en la retaguardia. Fiel al discurso que ha promulgado desde que terminó el mercado de fichajes, demostró que cuenta con todos y no le sobra ningún jugador. ¿Tengo tres laterales zurdos? Pues a jugar los tres a la vez. Balde a pierna cambiada -como ya lo hizo frente al Mallorca-, Marcos Alonso como pareja de baile en el eje de la zaga, junto a Piqué, y Jordi Alba en su posición natural. En la delantera regresó Ferran Torres a la titularidad un mes después.

El Barça salió a por todas desde el inicio. Xavi dejó claro en rueda de prensa que la mente estaba enfocada en el partido ante el cuadro vigués. Un duelo que se encuentra en medio del doble enfrentamiento contra el Inter de Milán y en la jornada previa al clásico en el Real Madrid. A simple vista, un claro incordio que podría desviar la atención de los jugadores, pero el discurso del técnico caló en sus pupilos. Como también el 'toque de atención' por el que "todo el mundo tenía que aportar más gol", así como "probar más desde fuera del área" y "salirse del guion con individualidades". Dicho y hecho.

Raphinha se lo tomó al pie de la letra y recuperó su mejor versión por el carril diestro y no escondido por el zurdo, como sucedió en Milán. También Pedri, el alumno más aventajado, se cargó el equipo a la espalda con el cuero cosido al pie. Por momentos parecía haber nacido en Rosario un 24 de junio de 1987. Estuvo pícaro para aprovechar el mal despeje de Unai a centro de Gavi y envió el cuero al fondo de las mallas. El tinerfeño pudo resarcirse de su gol mal anulado en tierras italianas y del que no subió al marcador contra el Elche.

Ter Stegen, susto y héroe

La segunda parte arrancó con el susto de la noche. Ter Stegen se tumbó en el suelo debido a un dolor lumbar provocado por un encontronazo con Balde en un despeje. Durante unos instantes parecía que no podía seguir con los guantes enfundados e Iñaki Peña ya calentaba en la banda ante un posible cambio y debut oficial con el Barça. Finalmente, el alemán pudo seguir bajo palos, evitó que la reacción del Celta se tradujese en goles y alargó su racha de imbatibilidad: ya suma 624 minutos sin encajar un gol en Liga.

El Celta despertó y puso contra las cuerdas a los blaugrana y Xavi movió el banquillo para espabilar a los suyos. Minutos y rodaje para De Jong de cara al duelo contra el Inter, después de perderse los dos anteriores partidos por lesión. También cambió a los escuderos de Lewandowski, dando paso a Dembélé por la derecha y Ansu Fati por el flanco izquierdo.

Los blaugrana acabaron achicando agua de la barca, pero lograron congelar el marcador con el 1-0 definitivo. Gracias a un milagroso pie de Ter Stegen frente a su bestia negra: Iago Aspas. El de Moaña -que le ha marcado nueve goles al guardameta blaugrana- tuvo en sus botas el empate en una acción clarísima, pero el alemán puso el candado en su arco y en el tiempo de añadido volvió a estar a punto de situar el empate, pero su disparo lo repelió el travesaño.