Lewandowski vuelve a ser determinante

No pasa por su mejor momento de forma, las sensaciones que desprende esta temporada no son las de hace un año, pero Lewandowski sigue siendo Lewandowski. Robert ha sumado su undécimo gol de la temporada y se consolida como el máximo realizador del Barça en la actual temporada. Un goleador contrastado siempre es una garantía y el Barça cuenta con uno de los mejores delanteros centros de este siglo.

La Supercopa de España se le da bien a Lewandowski. Tres partidos del delantero polaco en esta competición y tres goles. La temporada pasada marcó contra el Betis, repitió en la final contra el Real Madrid en la que el Barça bailó a los de Ancelotti y ante Osasuna volvió a mojar.

Cuatro ocasiones

En la primera parte 'Lewi' se mostró más móvil de lo acostumbrado cayendo a las dos bandas y queriendo entrar más en juego. Cuando un delantero no está en racha, ganar confianza en el juego combinativo puede ayudar a estar más fino para las acciones determinantes. Robert tuvo dos oportunidades claras en el primer tiempo pero no las pudo aprovechar. Pero la experiencia es un grado y los 'killers" siempre aparecen cuando menos te lo esperas.

Y en el minuto 58 apareció para definir desde dentro del área con un disparo cruzado. La pegó con la derecha después de recibir un pase de Gündogan. Osasuna pidió una falta previa de Christensen a Arnaiz pero el VAR validó el tanto, ya que el contacto fue muy leve. El ex del Bayern pudo ampliar su bagaje goleador con una cuarta ocasión personal que dispuso en una acción por la derecha con un centro de Koundé al que el '9' blaugrana llegó muy forzado y remató desviado.

Los jugadores del Barça celebrando el gol de Lewandowski ante Osasuna / VALENTÍ ENRICH

Dos goles consecutivos

Robert Lewandowski marcó en Barbastro en el tramo final del encuentro. El gol de penalti del crack polaco elevó la moral de un Robert que repitió en Arabia. Con el gol que anotó ante Sergio Herrera, 'Lewi' sumó dos partidos consecutivos anotando, un hecho que no conseguía desde el mes de setiembre.

Entonces Robert había encadenado cinco partidos seguidos marcando, una racha que no ha vuelto a repetir. En las últimas semanas,las críticas arreciaban porque no llegaban los goles ni las buenas sensaciones del ex del Bayern pero las estadísticas no son tan crueles para 'Lewi'. En los últimos 10 partidos, Lewandowski ha anotado cuatro goles.

Lewandowski, durante el partido contra el Shakhtar / EFE

Las cifras globales

En La Liga 'Lewi 'suma 8 goles, a cinco del máximo goleador del campeonato, el inglés Bellingham. En el curso pasado, Lewandowski fue pichichi con 23 goles. Para reeditar galardón, el polaco tendrá que mejorar sus estadísticas en la segunda vuelta. En la Champions, 'Lewi' solo ha anotado un gol mientras que en la temporada pasada en solo seis partidos anotó cinco goles.

Vitor Roque no jugó

Después de dos partidos consecutivos en los que participó en el tramo final, el brasileño Vitor Roque se quedó sin participar. Xavi preferió apostar por Lamine Yamal y Joao Félix para refrescar el ataque y apostó por darle 90 minutos a Robert Lewandowski. El ex jugador del Atlético Paranaense hubiera sido una opción para dar descanso al polaco o buscar una alternativa rompedora en el área en caso de que Osasuna hubiera mantenido el 0-0 más minutos.

Xavi y su cuerpo técnico tienen claro que las apariciones de Roque tienen que ser progresivas y la adaptación del delantero de 18 años tiene que seguir un proceso normal en el que se cuide al futbolista y no se le someta a una excesiva presión antes de hora. El fichaje del atacante internacional en las categorías inferiores de Brasil es una apuesta de club a largo plazo y no un fichaje de urgencia para lograr un rendimiento inmediato. En la final contra el Real Madrid las posibilidades de Vitor Roque de participar van a volver a depender del desarrollo del encuentro. No hay que olvidar que también ha viajado a Arabia el ariete de La Masia Marc Guiu, un '9' que en caso de emergencia puede ser también una opción a tener en cuenta.