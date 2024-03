Lewandowski: "Estoy mejor que hace diez años"

Robert Lewandowski no está teniendo, ni mucho menos, su temporada más goleadora, pero el 'killer' azulgrana pasa ahora por un gran momento y se siente con una gran confianza en sus posibilidades.

Incluso, asegura estar muy fuerte en el plano físico. En su mejor momento. "Estoy mejor físicamente que hace diez años. Con 25 o 26 años no estaba al nivel de ahora, o de hace dos años. Me entreno muy bien y me siento muy bien físicamente. Si me siento bien, todo es más fácil", aseguró Lewy en declaraciones a TV3.

La decisión de Xavi Hernández

Robert Lewandowski, por otro lado, reconoció que junto a otros compañeros del FC Barcelona trató de convencer a Xavi Hernández de la decisión del técnico egarense de dejar el banquillo a final de temporada.

"Hablamos, pero vi que solo había una opción y yo no quiero presionarlo más", admitió el polaco, que dejó claro que irán con su mister hasta el final: "También es responsabilidad del equipo, ahora hablamos más de qué podemos hacer para mejorar y ser más efectivos. No pensamos en si Xavi se irá cuando se acabe la temporada, sino que jugamos con Xavi y queremos ganar con él".

Su relación con los jóvenes

Lewandowski, con su experiencia, ejerce de consejero de los más jóvenes del equipo. Asegura tener "buena relación" con ellos y "antes del entrenamiento o en el campo, les intento explicar las cosas que veo. Son muy buenos y con mucha calidad, pero también es importante el equilibrio entre jóvenes y experiencia", sentenció el 'killer' polaco.