Lewandowski: "Ha llegado el momento de que más jugadores asuman responsabilidades"

El delantero del Barça reconoció en una entrevista que "soy un poco víctima de mi propio éxito" "Los primeros meses en Barcelona fueron diferentes, el proceso de adaptación no fue fácil", agregó

Robert Lewandowski está atravesando una de sus etapas más especiales, tanto en el plano futbolístico como en el personal. Tras doce temporadas en Alemania, ocho de las cuales en el Bayern de Múnich, el delantero firmó en verano por el FC Barcelona. De esta manera, cumplió uno de sus sueños: jugar en La Liga.

"¿Cuándo supe que el Barcelona me quería? Supongo que fue en febrero o marzo. Mi sueño siempre ha sido jugar en LaLiga. Cuando se selló el traspaso, llamé a Ania y recuerdo que me desgarraban las emociones. Tenía la piel de gallina e, incluso, apareció una lágrima. No quería arrepentirme después del final de mi carrera por no haberme probado en otro lado. No me arrepiento de que el cambio no haya venido antes porque los últimos años en el Bayern fueron excepcionales", relataba Lewandowski en una entrevista concedida al programa 'Dzien Dobry' de la televisión polaca 'TVN'.

Sin embargo, no todo fue tan sencillo. “Los primeros meses en Barcelona fueron diferentes, el proceso de adaptación no fue fácil. Sin embargo, me dio un soplo de aire fresco. Luego, el Mundial me bajó un poco el ritmo durante la temporada...”, agregó.

Centrándose en lo vivido con la selección polaca y las críticas que ha recibido el delantero blaugrana, Lewandowski también explicó lo siguiente: "Me doy cuenta de que soy un poco víctima de mi propio éxito. Mucha gente mira a la selección polaca a través de mi prisma o de otros jugadores que juegan en los mejores clubes, pero somos muchos más. Ha llegado el momento de que más jugadores empiecen a asumir la responsabilidad de esta selección".