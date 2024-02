Lewandowski: "Hay que proteger a los jóvenes, son el futuro"

Robert Lewandowski aparece en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes del entrenamiento matutino. Pantalón corto, bambas y sudadera. Destila clase incluso vestido de deporte. Charlamos un rato con él en un castellano que impresiona para hablar de su segunda temporada, mucho más complicada que la primera y en la que uno de sus valedores, Xavi Hernández, ha anunciado que lo deja. Toda la conversación destila voluntad de pensar en el presente, alejándose de un primer año enorme, pero también del futuro inmediato. Para el polaco, todo está por hacer y todo es aún posible.

Ahora, en su segundo año, ya sabe lo que es el Barça. Bienvenido.

Si hablamos del primer año, sí, es completamente diferente porque jugamos muy bien, ganamos muchos partidos y hubo muchos goles. Este año es un poquito más difícil, pero es normal, esto es el fútbol. Tenemos que trabajar. Siempre soy positivo sobre el futuro porque tenemos grandes jugadores y, aunque la situación es un poco difícil, hay que jugar hasta el final de temporada y, si ganamos muchos partidos, tenemos oportunidades para ganar la Liga.

¿Qué ha cambiado respecto a la pasada temporada?

Es difícil explicar solo en una palabra, son muchas cosas. También tenemos un poco el equipo distinto al del primer año, menos jugadores con experiencia, ahora con muchos jugadores jóvenes y claro, tienen mucho potencial, mucho talento, pero al final necesitas también experiencia y con este equipo necesitas un poquito de tiempo para jugar bien o mejor. Sabemos dónde estamos y ahora tendremos un poquito de tiempo hasta el final para trabajar en los entrenamientos, ejercicios... Estoy seguro de que podemos ganar muchos partidos esta temporada.

¿La Liga aún es posible?

Pueden pasar muchas cosas. Ahora tenemos menos seis puntos al Girona y ocho al Madrid, pero tenemos muchos partidos. El Real Madrid también y puede perder muchos puntos, pero lo primero es que nosotros juguemos mucho mejor y ganemos cada partido. Si pasa esto, tendremos una oportunidad en la Liga. También tenemos la Champions, que es muy importante para el equipo y para el futuro. Creo que aún todo es posible esta temporada.

En la Champions dependen de ustedes.

En la eliminatoria contra el Nápoles, lo más importante es como vamos a jugar nosotros. El Nápoles es muy buen equipo y tiene también problemas en la Serie A, pero lo más importante somos nosotros. Si lo hacemos mucho mejor que hasta ahora, seguro que podremos estar en la próxima ronda. En la Liga, si jugamos mejor, también.

Le noto más alegre y optimista.

El club y el equipo está ahora en un momento más difícil que antes, con una plantilla con jugadores muy jóvenes. Y las expectativas son siempre muy altas y grandes, pero necesitas también ayudar a los jóvenes y tener experiencia y calidad. Es tener equilibrio. Y hemos jugado muchos partidos, pero ahora es un momento perfecto para jugar, no solo bonito a fútbol, sino también para trabajar aspectos físicos, tácticos, que antes no tuvimos tiempo. Todo está en nuestras piernas. Si tenemos buenas sesnciones físicamente, lo otro es más fácil.

¿Ha vuelto el mejor Lewandowski?

Estaba en un momento difícil porque no tenía muchas ocasiones para marcar y a nivel defensivo encajábamos mucho. A nivel ofensivo, no solo para mí, sino para todo el equipo, costaba estar a gran nivel, pero como equipo sí vamos a trabajar y estamos trabajando. Si seguimos uno o dos partidos marcando goles y jugando bien, ganaremos confianza para seguir al mismo nivel.

¿Cómo le afecta no marcar de forma habitual?

En este momento me siento muy bien, físicamente también, pero, para el delantero y el portero creo que son dos posiciones, no muy similares, pero sí similares en el campo. Porque si el delantero entra menos en contacto con el balón durante dos, tres, o cuatro semanas, está un poco más bajo de ritmo. Y aunque luego tengas muchas más ocasiones, es difícil estar preparado. Si tienes duelos en el campo con tu rival, estás más preparado, pero sin duelos, ni balón, ni oportunidades, luego falta la paciencia y la confianza. Todos estos detalles juntos marcan la diferencia.

Decía que la plantilla es muy joven. ¿Tiene más futuro que presente?

Los jóvenes tienen mucho futuro en el FC Barcelona, pero necesitan un poco más de tiempo, es normal. Tienes calidad y talento, que es importante, aunque es normal que con 16 años la mentalidad sea un poco distinta a si tienes 22, 23 o 25 años. Es normal, esto pasa en todo el mundo, no solo en el fútbol. Otra cosa es si tienes 16 o 17 años y juegas para el primer equipo del Barcelona, estando en un nivel top. Es muy difícil.

Claro.

Dos, tres o cuatro años son importantes para los jugadores jóvenes, saber dónde quieren ir… Necesitan protección también. Necesitas un objetivo y desafiós para el futuro, no para ahora o el próximo año. Si quieres a jugadores para diez años, es importante que ahora haya equilibrio entre jóvenes y jugadores con experiencia. Para el futuro del club es necesario que hoy se vaya con cuidado.

Vitor Roque es uno de ellos. ¿Son compatibles?

Para mí es mejor si juego con alguien cerca de mí porque tengo más opciones de jugar con un toque o dos toques. Si estoy con un rival o dos muy cerca, dejo espacio libre para otros. Si atacamos con dos jugadores es más fácil para marcar goles. Desde mi posición veo muchas cosas y tal vez puedo ir a un lado porque sé que un oponente estará siempre conmigo. O puedo ir hacia fuera y habrá espacio para otros. Jugando con un jugador muy cerca, hay más opciones en ataque y dentro del área. Esto es muy importante porque muchos equipos juegan muy defensivos, con muchos jugadores en el área, y necesitamos una solución siempre. Con más jugadores en el área, todos tenemos más oportunidades para marcar.

Tigrinho no estará ante el Granada. ¿Pensó en Gil Manzano?

¡Ah sí! (Ríe). La segunda amarilla para Vitor es una situación que no entiendo por qué el VAR no funciona en ese momento. No es un problema del árbitro. Tal vez tienes que trabajar más que tu oponente, pero si estamos en el campo mejor que el rival y ganamos, está todo bien.Para Vitor es difícil, es joven y muy emocional, pero no es culpa suya. El siguiente partido ya estará con nosotros.

Getafe, Rayo, Granada, lo del Almería contra el Real Madrid... El gol anulado al Girona... ¿Están pasando cosas raras?

Creo que toda esta situación no es un problema de los árbitros, sino del VAR. No funciona de forma perfecta, pero al final no podemos hacer nada, tenemos que centrarnos más en nuestro trabajo. La solución es marcar dos goles más que el rival, un gol o dos más siempre. No solo es un objetivo, sino la solución.

Xavi lo deja. ¿Lo entiende?

Sí, claro. Si eres jugador o entrenador del FC Barcelona tienes mucha presión, es normal. Es muy difícil el momento, no solo para los jugadores, sino también para Xavi. Entiendo lo que significa esto para él: es del Barça, exjugador, ahora entrenador... Desde el punto de vista emocional es muy difícil para Xavi y le entiendo perfectamente. No solo para él, sino para su familia también. Ahora lo mejor es que nos centremos en esta temporada porque aún podemos ganar con Xavi. No solo partidos. Estoy al cien por cien centrado en ello. No en lo que pasará a final de temporada. Ahora no toca hablar de esto, la prioridad es esta temporada.

Entienda que le pregunte por los nombres que suenan para el banquillo. Klopp, Nagelsmann, Flick... Ha trabajado con todos.

Tenía también a Guardiola. Y a Ancelotti. Y muchos entrenadores, pero ahora no quiero hablar sobre el nuevo entrenador porque lo más importante es Xavi. Y esta temporada. Es muy importante. No quiero pensar en lo que pase después. Somos un equipo y queremos ir juntos en una dirección y, si lo hacemos así, podemos ganar.

Inaugurar el nuevo Camp Nou le hará ilusión.

Sí, claro, es uno de los objetivos, jugar otra vez en el Camp Nou. Es un estadio mágico, un campo mágico, y sí, claro... Tenemos que esperar diez meses creo… (sonríe). Espero. En la nueva temporada casi al final de año estaremos en el campo y podremos jugar con toda nuestra gente y con ese ambiente.

¿Hay Robert Rewandowski para rato?

Sí, sí, claro, también esta temporada. Quiero ayudar al equipo, al entrenador porque para mí es muy importante lo que podamos hacer este año.

¿Feliz en Barcelona?

Sí, me siento muy bien en la ciudad, mi familia también, muy contentos y felices. Estoy contento en el club, pero también en todo lo demás.