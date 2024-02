Lewandowski: "Es un momento difícil para Xavi"

Robert Lewandowski aparece en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes del entrenamiento matutino. Pantalón corto, bambas y sudadera. Destila clase incluso vestido de deporte. Charlamos un rato con él en un castellano que impresiona para hablar de su segunda temporada, mucho más complicada que la primera y en la que uno de sus valedores, Xavi Hernández, ha anunciado que lo deja.

El delantero polaco entiende que "ser entrenador o jugador del Barcelona supone mucha presión, es normal, y el equipo o el club está un momento más difícil que antes, con una plantilla con jugadores muy jóvenes. Y las expectativas siempre son muy altas y grandes", analiza Lewandowski, cuya experiencia le permite verlo todo con perspectiva.

Lewandowski, durante la entrevista con SPORT / VALENTÍ ENRICH

En ese sentido, Robert, sobre el adiós de Xavi, asegura que "entiendo qué significa todo esto para él: es del Barça, fue jugador y ahora es entrenador. Desde el punto de vista emocional es muy difícil y le entiendo perfectamente. No solo a él, sino también a su familia". De ahí que pida que todos "nos centremos en esta temporada porque aún podemos ganar con Xavi, no solo partidos". Y reivindica que "estoy centrado en ello al cien por cien", por lo que prefiere "no hablar de lo que pasará a final de temporada, la prioridad es ahora".