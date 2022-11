Lewandowski: “Para cualquier delantero sería un sueño jugar con Messi”

El delantero polaco ha reconocido en una entrevista en el diario ‘MARCA’ que no sabe “lo que pasará en el futuro”, pero que le gustaría mucho compartir equipo con el astro argentino El ariete también ha explicado, sobre la eliminación del Barça en la fase de grupos de la Champions, que “hemos aprendido mucho de nuestros errores”

Robert Lewandowski ha asegurado en una entrevista en el diario ‘MARCA’ que era consciente de que “en mi primera temporada en el Barça no íbamos a ganarlo todo”, pues “este equipo todavía se está reconstruyendo y necesita tiempo”. El delantero polaco, preparado para disputar el Mundial de Qatar con su selección, ha explicado que la plantilla azulgrana ha “aprendido mucho de los errores cometidos”. “En pocos meses ya se ha podido ver el progreso que hemos hecho”, ha celebrado en una conversación en la que ha catalogado como “un sueño” la posibilidad de compartir equipo con Leo Messi.

“A principios del año que viene podremos mostrar nuestras mejores actuaciones y podremos crecer como equipo. Incluso la próxima temporada será mucho mejor y tendremos más estabilidad. En el fútbol se puede ganar mucho en poco tiempo. Hemos tenido muchas lesiones y como resultado hemos perdido mucha estabilidad. Si pierdes la estabilidad en la Liga de Campeones, tienes problemas. En ese sentido, no hemos tenido mucha suerte”, ha reflexionado sobre la decepción continental de un equipo en el que él ha descubierto “una nueva felicidad” tras abandonar “la zona de confort” en la que estaba cuando militaba en el Bayern.

Preguntado por la posibilidad de que Messi regrese al Barça, ‘Lewy’ no ha querido mojarse porque no sabe “lo que pasará en el futuro”, pero sí que ha elogiado al rosarino. “Es absolutamente brillante con los increíbles pases que da a los delanteros. Si piensas en Leo, ves que tiene una conexión brillante con los atacantes. Sabe cómo meter el balón en el área, entre líneas... es el mejor del mundo en eso. No sé qué pasará en el futuro, pero para todo delantero es un sueño jugar con Lionel Messi, sin duda”, ha valorado.

Sobre la inminente Copa del Mundo, Lewandowski cree que su Polonia tiene “un reto enorme en un grupo muy duro, en el que cada partido será difícil”. Se enfrentará, precisamente, a la Argentina de Messi, “una de las favoritas para ganar el Mundial” porque “juega bien y es un equipo muy bueno que tiene un plan determinado”. Para acabar, el ‘9’ ha dejado claro que quiere ser mucho más que un depredador del área: “El estilo del Barcelona es diferente. Yo sabía, cuando llegué aquí, que tenía que adaptarme y demostrar que era capaz de hacer algo más que sumar goles”.