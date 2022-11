Joan Laporta: "Mientras yo sea presidente, el Barça no será sociedad anónima"

Joan Laporta recibió a SPORT en exclusiva para repasar la actualidad azulgrana El presidente azulgrana, entre muchos otros temas, habló sobre las palancas: "Con ellas hemos salvado al Barça de la ruina"

Joan Laporta recibió a SPORT en exclusiva para repasar la actualidad azulgrana. El presidente del FC Barcelona, entre muchos otros temas, habló sobre las palancas, las opciones del Barça de convertirse en una sociedad anónima y las posibles nuevas fuentes de ingresos.

Pregunta: Para poder hacer estos fichajes y construir un nuevo proyecto, el Barça ha tenido que activar hasta cuatro palancas financieras. ¿Está satisfecho de los ingresos recibidos por esta venta de activos?

Respuesta: Con las palancas hemos salvado al Barça de la ruina, lo estamos recuperando económicamente y hemos podido hacer un equipo competitivo. Ya no tenemos los temores del inicio del mandato, cuando recibimos el legado tan desastroso. En aquel momento descartamos la opción de liquidar el club, por supuesto, o de pedir dinero a los socios, porque no son responsables de la gestión nefasta que se había hecho. Lo que decidimos fue poner en valor unos activos que tenía el club y venderlos a un precio muy bueno dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos. No me cansaré de agradecer a los socios y socias que nos dieran la autorización para activar estas palancas que han salvado al club. Además, estos activos representan solo un 5 por ciento de los ingresos anuales del club, por lo que las cuentas de resultados de los próximos años no se ven significativamente perjudicadas. Y quiero recordar que esta parte de activos que hemos vendido se pueden recuperar al cabo de 25 años. Hemos hecho una operación muy bien estructurada, a un buen precio y que ha servido para mucho. Para salvar al Barça, para iniciar la recuperación económica y para construir un equipo competitivo.

SPORT entrevistó al presidente del FC Barcelona | Javier Ferrándiz

P: Hay quien considera que estas palancas son el primer paso para transitar hacia una S.A.D. ¿Usted puede asegurar que el Barça será siempre propiedad de los socios?

R: La sociedad anónima, conmigo de presidente. no se va a hacer nunca. Mi razón de existir como presidente del Barça es que el Barça nunca sea una sociedad anónima, que el Barça siempre sea propiedad de los socios y socias del club. Soy un firme defensor, como avala mi trayectoria, de que el Barça sea siempre propiedad de sus socios. Unos socios que durante casi 123 años de historia han luchado por mantener esta singularidad a pesar de muchas vicisitudes. Esta forma jurídica nos conecta a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestra comunidad y no lo vamos a cambiar. Las palancas han servido para evitar cualquier tentación de acabar siendo una sociedad anónima. Mi presidencia garantiza que el Barça siempre será de sus socios y de sus socias. Si alguien quiere alimentar este temor, se equivoca. Me sorprende que haya voces que sigan insistiendo que el Barça va encaminado hacia una sociedad anónima porque es totalmente falso.

P: ¿Qué nuevas fuentes de ingresos puede generar el Barça para competir con los clubs estado?

R: Las palancas han servido para salvar el club y construir un equipo competitivo, pero el agujero era tan grande que todavía hay un déficit operativo del orden de los 200 millones de euros anuales, que viene motivado, sobre todo, por los enormes gastos que tenemos. Y, especialmente, por la masa salarial. Nuestra lucha está concentrada en reducir la masa salarial sin perder capacidad para competir. Es un ejercicio de equilibrio complejo. La masa salarial era de 650 millones y tenemos que tenerla en 450. Ya la hemos reducido en 120 millones. Es muy complicado porque hay contratos en vigor. Unos contratos que se firmaron en plena pandemia y que comprometían al Barça en 311 millones de euros. El control que hizo LaLiga en ese momento fue nulo. Se hicieron inversiones demasiado caras en jugadores y se hicieron contratos desorbitados que llevaron a la ruina al Barça. Gracias a las palancas el Barça ya no está arruinado pero hay que seguir trabajando para conseguir el equilibrio total y hacer del Barça un club económicamente sostenible.