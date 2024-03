El secreto mejor guardado de Pau Cubarsí

Acabó el partido y todos los brazos le buscaban para abrazarse a él. Recibió el MVP de manos de Balde y no se separó del trofeo hasta alcanzar el vestuario. De camino a él fue mostrando el galardón a quienes se encontraba en su trayecto, como un niño al que acaban de regalar un juguete y lo va exhibiendo con las mismas dosis de inocencia y alegría.

“Hay futbolistas que no jugarán nunca el partidazo que hizo Pau en toda su carrera”, aseguran desde el vestuario del Barça, donde aún siguen alucinando con la exhibición de Cubarsí ante el Nápoles el día que jugaba su primer partido de Champions. Fue el mejor sobre el césped, según los observadores técnicos de la UEFA. Fue el mejor el día de su debut, algo que aún no había logrado nadie desde que la temporada 2019-2020 se puso en marcha, entonces a partir de octavos, este reconocimiento.

Pau Cubarsí hizo emocionar a Montjuïc en el que fue, según expresó él mismo tras el partido, "uno de los mejores días de mi vida" con noventa minutos inimaginables para un central de su edad. Mientras la mayoría de sus coetáneos buscan su lugar en el mundo, el canterano ha echado la puerta del primer equipo del Barça abajo de un patadón. Su irrupción es ya una de las grandes noticias que dejará esta temporada, pase lo que pase de aquí al final.

Giovani van Bronckhorst, ex futbolista holandés que vistió de blaugrana, es uno de los observadores técnicos de la UEFA que vieron su exhibición desde Montjuïc y que apostaron por Cubarsí como MVP. Entre los datos que manejó para elegir al central destacó, según recoge la propia UEFA, sus trece pases de ruptura, uno más que los realizados por Koundé, Rrahmani y Di Lorenzo juntos.

No es extraño que quienes han crecido a su lado en el fútbol base no se lo acabaran de creer y así lo dejaron por escrito en las respuestas a una imagen colgada por Pau en su cuenta de Instagram, donde recibió el cariño de Fermín López, Casadó, Marc Guiu, Lamine Yamal o Gündogan, pero también de quien peleaba por la misma titularidad ante el Nápoles, Iñigo Martínez, que escribió un "Recital" acompañado del emoticono con los brazos alzados.

Días atrás ya había sido capaz de secar a Muriqi y a Larin, del Mallorca, dos futbolistas de físico imponente, pero incapaces de superar a un chaval de diecisiete años que juega con la solidez y personalidad de un veterano. Fue ante el conjunto balear donde Xavi acabó de despejar las pocas dudas, si es que quedaba alguna, alrededor de la titularidad de Cubarsí ante el Nápoles. El técnico no pudo expresarlo mejor en rueda de prensa: "Cuando la tiene Pau, me bajan las pulsaciones", una sensación compartida por todo el barcelonismo, que ha descubierto a un futbolista del que se hace muy difícil pensar en qué puede mejorar.

"Lo que puedo decir de Cubarsí es que, cuando él tiene el balón, me bajan las pulsaciones" Xavi Hernández

Y es que todo aquello que se ve es fácilmente comprobable, como ocurrió ante los italianos. Cubarsí es un habitual de las categorías inferiores de la selección española, pronto debutará con la absoluta y ha sido capitán siempre desde que llegó a los alevines del Barça. Todo ello no sería posible solo con talento futbolístico. En Pau se esconde, además, una personalidad gigante capaz de solventar situaciones de máximo riesgo con serenidad y saber estar.

Cubarsí, en el duelo frente al Mallorca / VALENTI ENRICH

El entorno ideal para un futbolista

"No hay nadie que no lo quiera", comentan en el Barça. Es así porque Cubarsí nunca ha dicho una palabra más alta que la otra, porque siempre ha sido un compañero ejemplar, con una palmada de ánimo cuando era necesario y un grito de reacción cuando el momento lo pedía. A todo ello, además, hay que sumarle la humildad con la que ha vivido y está viviendo su crecimiento personal y profesional. Ha sido siempre tan discreto que quien lo fichó procedente del Girona, Jordi Roura, recuerda que "a veces le tenía que decir: ríe un poco, collons, que no pasa nada".

El ex director del fútbol base blaugrana le define como alguien "extremadamente serio y educado", dos características que se convierten en virtud cuando tu sueño es ser jugador profesional en el Barça. Roura, junto a Aureli Altimira, con quien formaba tándem en las inferiores, tiene claro que esto viene de serie: "Su familia y entorno son gente fantástica, tiene la cabeza muy bien amueblada", coinciden ambos. Altimira añade que "cuando vas a fichar a un jugador, te fijas en todo eso. Pregunté quienes eran sus padres y confirmé todo lo que me habían dicho". Roura, por su parte, tiene claro que esa personalidad es uno de sus grandes secretos y que "no solo eso es importante para su formación en el club, sino para todo lo que está por venir".

Sus padres y su hermana disfrutaron desde la grada de Montjuïc del debut de Pau en la Champions. Para la familia Cubarsí Paredes fue una triple fiesta: debut, MVP y clasificación, cuatro años después, para cuartos. La perfección, en ocasiones, existe.