Así es la lesión que deja KO a Joao Félix para San Paolo

No gana para disgustos Xavi Hernández. El técnico de Terrassa, que ya comunicó que no seguirá al frente del primer equipo del Barça la próxima temporada, no podrá contar para el duelo de este miércoles ante Osasuna con una de sus principales bazas en ataque, Joao Félix.

El club comunicó ayer martes que el luso tiene un "esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho". Como siempre, "su evolución marcará la disponibilidad". Según pudo saber SPORT, estará alrededor de un mes de baja.

El extremo portugués se lesionó en el entrenamiento previo a este encuentro aplazado frente al conjunto rojillo. Fue en el tramo final, después de los 15 minutos abiertos a la prensa. A priori, descartado para esa ida de los octavos de final de Champions ante el Nápoles.

CONDICIONANTES

En SPORT contactamos con el podólogo y osteópata Alejandro Bayo para valorar cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora con Joao. "Hay tres ligamentos, el peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y el astragalino posterior. Dependiendo de cuántos ligamentos se ha lesionado marca el tiempo de recuperación".

"Si nos acordamos del caso de Balde, era un grado II, dos ligamentos afectados. Estuvo 6-8 semanas de baja. El grado 3 ya es prácticamente quirúrgico. Lo de Joao entiendo que si están diciendo un mes es un grado I. Si es un pequeño arrancamiento parcial o una rotura muy leve con tres semanas podría estar. Justo, eso sí".

¿Cómo es la recuperación de un grado I? "Se inmoviliza dos-tres días y en seguida se mueve el pie y se pone a trabajar. Antiguamente se ponían vendajes más aparatosos. Primero se deja que baje la inflamación. Cuando baja la inflamación, que puede ser entorno a la semana, ya se puede empezar a trabajar a nivel de trabajo de propiocepción, diatermias. Si no ha habido una gran afectación del ligamento, claro".

PLAZOS

"Puede tener un grado I leve o un grado I que se haya roto el ligamento. Si ha habido más afectación posiblemente decidan usar factores de crecimiento. Bajar inflamación, el edema que haya podido provocar. Seguramente optan por hacer un factor de crecimiento/plasma. Eso si ha habido más afectación. Todo ayuda a cicatrizar antes. Primero fgase de reparación de unos 15 días y luego a darle caña. 3-4 semanas. Dependerá del grado y las sensaciones del jugador".

"Hay jugadores que cicatrizan más rápido. Lo ideal en estas lesiones para entrar en competición es haber completado varias sesiones con el grupo. Ahí decidirán sensaciones del jugador, médicos, urgencias...también hay que tener en cuenta el tipo de jugador que es. Cambios de ritmo, conducciones con exterior e interior, desequilibrio, explosivo, centro de gravedad bajo...el pie está más expuesto", añade Bayo.