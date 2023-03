Lewandowski: "Hay que adaptarse; el juego del Barça de hace diez años, quizá ahora no funcionaría"

El polaco repasa en una entrevista en la revista del club el momento del equipo y su primera temporada como blaugrana Elogia a Xavi, admite errores en la Champions y dice que el Barça tiene el futuro asegurado con los jóvenes

Robert Lewandowski fue el fichaje estrella del FC Barcelona el pasado verano. Su rendimiento está siendo muy bueno. El polaco está ahora lesionado, pero todo apunta a que reaparecerá en San Mamés, un partido importante en la lucha por el título de Liga. El goleador ve posible ganar un doblete. "Todo es posible, pero queda mucho. En la Liga, llevamos una buena ventaja, pero hay que hacerlo mejor que en muchos partidos que hemos ganado 1-0. En la Copa, el objetivo es la final, pero hay que eliminar al Real Madrid", dice en una entrevista en la revista del club.

Lewandowski cree que el equipo está haciendo mejor las cosas en esta segunda parte de la temporada, aunque pide paciencia. "Hemos encontrado la manera de volver a la elite, pero hay que tener paciencia. Va todo por el buen camino porque tenemos jugadores jóvenes que necesitan tiempo. En la primera parte de la temporada hacíamos cosas bien, pero cometíamos errores. En esta segunda parte, va todo mucho mejor. Hemos dado un paso hacia adelante", dice el polaco, que lamenta los errores que se cometieron en la Champions: "Las lesiones que tuvimos nos complicaron las cosas en la Champions. Teníamos un equipo joven, con poca experiencia. Cometimos errores y, si quieres ganar la Champions, no puedes cometer esos errores".

Ayuda para los jóvenes

Lewandowski se ha convertido en mucho más que un jugador, en un maestro para los más jóvenes. "Intento ayudar a mis compañeros. No solo con los goles, también con mi mentalidad y comportamiento. Me gusta dar mi punto de vista sobre los partidos. Creo que puede ayudar, especialmente a los jóvenes", admite el polaco, que cree que el Barça tiene el futuro asegurado: "El Barça tiene jugadores jóvenes con un gran potencial. Con ellos, el futuro del club está asegurado. Es importante que exista un equilibrio en un equipo entre jugadores jóvenes y otros más veteranos y nosotros lo tenemos".

El ADN

El atacante polaco del Barça se deshace en elogios hacia su entrenador en la entrevista. "Xavi era un gran jugador y jugaba como centrocampista, veía el campo desde una perspectiva central. Es capaz de ver muchas cosas. Jugar con balón, sin balón... Siempre nos dice que debemos ser capaces de cambiar un partido por nosotros mismos. Tácticamente sabe qué hacer y siempre añade valor a sus palabras, lo que hace que lo escuches y lo entiendas", explica Lewandowski, que cree que el Barça debe adaptarse al fútbol actual en su estilo de juego: "El ADN Barça es hacer buen fútbol, pero hay que entender que el fútbol va cambiando. Por ejemplo, el juego del Barça de hace diez años quizá no funcionaría ahora. Se debe encontrar la solución perfecta para el lugar donde estás y los jugadores que tienes".

Lewandowski, rodeado de rivales del Almería | Javi Ferrándiz

Una de las claves del buen momento del Barça en la Liga se encuentra en la defensa, habiendo encajado solo ocho goles en 24 jornadas. Lewandowski elogia a sus compañeros. "Está bien tener una defensa como la nuestra para los delanteros. Tenemos más seguridad, podemos arriesgar más porque tenemos la espalda cubierta. La seguridad facilita el gol y el primer paso en todos los equipos debe ser tener una gran defensa".

EL FUTURO

Por último, el atacante polaco habla sobre su futuro. Está muy cómodo en el Barça y le gustaría quedarse muchos años. Tiene contrato hasta el 2026. "No pienso en los años que estaré en el Barça. Todavía creo que puedo jugar unos cuantos años más a un alto nivel, pero no sé cuantos serán. Seguro que no serán uno o dos. Serán más. Espero pueda estar aquí muchos años. Ahora entiendo el significado del Més que un Club".