Lautaro: "El VAR lo analizó todo en Milán y dijo que no era mano"

"No firmo el empate, sólo la victoria" "Tenemos que jugar con la personalidad que lo hizimos la última vez que vinimos aquí"

Lautaro Martínez salió al paso de la polémica arbitral que rodea al Barça - Inter de este miércoles, después de las decisiones desde el VAR que perjudicaron gravemente al conjunto blaugrana en el partido disputado hace una semana en el Giusseppe Meazza. El delantero argentino zanjó el asunto asegurando que las quejas del Barça no tenían base.

“El VAR lo analizó todo y nos dijeron que no era mano de Dumfries. Tenemos que pensar en nosotros y no fijarnos en el árbitro”, explicó un Lautaro Martínez que aseguró que el Inter no va a especular con el resultdo y va a salir a ganar en el Camp Nou: "No firmamos el empate, sólo la victoria".

Lautaro se refirió a su sequía goleadora. El delantero argentino encadena ocho partidos sin ver puerta y aún no se ha estrenado en la máxima competición europea: "Estoy tranquilo con el trabajo que hago. Siempre intento hacer lo que me piden para el equipo y tarde o temprano llegará el gol".

El delantero del Inter recordó el gol que anotó en su primera visita al Estadi, en la fase de grupos de la temporada 2019-2010: "La última vez que vine aquí marqué un gol, pero aquel partido ya es pasado. Recuerdo que jugamos una gran primera parte, con mucha personalidad y eso es lo que tenemos que hacer mañana".

Lautaro apuntó que el Inter ha preparado el partido sin pensar en las importantes bajas en defensa con las que llega el Barça: "El Barça ha perdido un gran central como Araujo. Me he medido a él con Argentina y es un gran defensor, pero hemos preparado un partido y lo intentaremos plasmar dentro del campo para conseguir un resultado positivo".

El argentino no pudo evitar una pregunta sobre su compatriota Leo Messi. En este caso sobre las molestias físicas que arrastra. El delantero del Inter se mostró convencido que esta lesión no le impedirá estar en el Mundial de Catar: "Messi es muy importante para Argentina. Esperemos que no tenga nada grave y pueda estar en el Mundial".