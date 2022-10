Esta es la convocatoria del Barça para enfrentarse al Inter

Kessie vuelve, pero se quedan fuera Memphis, Bellerín, Christensen y Araujo por problemas físicos Xavi no incluye a Koundé, tal y como aseguró en la rueda de prensa previa: Piqué y Eric, los únicos disponibles

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha facilitado la lista de convocados con la que tratarán de sumar los tres puntos en un partido clave ante el Inter en el Camp Nou correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El egarense, que ha catalogado el partido de "final" y reconoce que "no han hecho los deberes", no ha contado finalmente con el central francés, Jules Koundé, ya en la recta final de su recuperación: así lo aseguró en la rueda de prensa previa al choque ante los de Inzaghi.

El ex capitán del primer equipo tampoco tiene a su disposición a los lesionados Memphis Depay, Héctor Bellerín, Andreas Christensen y Ronald Araujo. Sí lo ha hecho Kessie, que ha recibido el alta médica. También los jugadores del Barça Atlètic Marc Casadó y Pablo Torre. No ha podido incluir a Chadi Riad, que estuvo con el equipo ante el Celta en LaLiga, al no estar inscrito para la Champions League como jugador del Barça Atlètic.

La lista de convocados del Barça para enfrentarse al Inter es la siguiente: Ter Stegen, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Piqué, Busquets, Dembélé, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessie, Sergi Roberto, De Jong, Raphinha, Eric Garcia, Balde , Casadó, Gavi y Pablo Torre.