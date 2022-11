Laporte: Plan B del Barça para reforzar la posición de central

La prioridad clara es Íñigo Martínez como oportunidad de mercado pero solo vendría en enero si el precio es muy bajo El club blaugrana aprieta con la opción de Laporte, un futbolista que gusta muchísimo a los técnicos

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, ya advirtió que la salida de Gerard Piqué podría variar la planificación deportiva con la llegada de un central en el mercado de enero. La idea del club blaugrana era la de incorporar al defensa del Athletic, Íñigo Martínez, durante el próximo verano a coste cero pero todo se puede avanzar. Íñigo es opción prioritaria, pero si todo se complica, el Barça sigue interesado en Aymeric Laporte como plan B de plenas garantías. Gusta muchísimo a los técnicos y está en la edad perfecta para realizar una inversión.

No es la primera vez que Laporte está encima de la mesa del club blaugrana. Y es que el futbolista tras seis temporadas en el Manchester City vería muy bien un cambio de aires. El año pasado le atraía la opción del Barça pero fue imposible llegar a un acuerdo económico con el Manchester City ni tampoco cuajó ninguna operación de canje de jugadores. Laporte llevaba tiempo sin jugador por una lesión de rodilla. El internacional español se operó en verano y acaba de reaparecer, por lo que estará disponible en el Mundial.

El objetivo número uno del club blaugrana es Íñigo Martínez aunque el Barça no está dispuesto a pagar un precio alto por su salida ahora en enero teniendo en cuenta que quedará libre en junio. Solo se avanzaría la operación si el Athletic rebaja muchísimo la tasación, algo que no está nada claro en estos momentos porque no quieren negociar. Laporte es una opción más cara, pero el área deportiva entiende también que se trata de un fichaje con más peso. Acaba contrato en el 2025 y el City, por ahora, no se ha mostrado en disposición de dejarle salir a pesar de que cuentan con recambios suficientes.

De hecho, en estos meses de lesión de Laporte, Guardiola ha utilizado a todos sus centrales disponibles. Ruben Días es fijo absolutamente en las alineaciones y han ido entrando Aké, Akanji y Stones con un rendimiento encomiable. Laporte fue titular indiscutible el curso pasado y ahora deberá ganarse el puesto.