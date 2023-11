Laporta no viajará a Hamburgo

El presidente, por prescripción médica, no puede viajar en avión durante un tiempo Se ha descartado el viaje a Alemania por vía terrestre ya que por tren y carretera es muy complicado y muy largo

Sabido es que por prescripción médica, Joan Laporta no puede viajar en avión durante unos meses. Eso no ha sido óbice para que el presidente azulgrana no haya podido acompañar al primer equipo en sus partidos como visitante, eso sí, a costa de meterse entre pecho y espalda miles de kilómetros y de dormir pocas horas.

Viajó nada más y nada menos que a Oporto en tren y en coche para asistir al partido de la Champions League. Y más recientemente, también cogió el tren a primera hora de la mañana después de haber dormido solo cuatro horas para asistir a la Asamblea de LaLiga en Madrid. El lunes pasado también viajó en tren a París para a estar en la gala del Balón de Oro. Este sábado estará en San Sebastián. Todos ellos, esfuerzos que hay que aplaudir.

El próximo partido del Barça fuera de Montjuïc será el martes en Hamburgo, donde espera el Shakthar Donetsk. Laporta y su equipo han estado viendo diferentes formas de poder llegar a la ciudad del norte de Europa (donde juega el equipo ucraniano debido a la guerra), aunque al final se ha descartado el viaje ya que por tren y carretera es muy complicado y muy largo. Esta vez Laporta no será ‘titular’.