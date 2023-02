Laporta explica por qué se escogió a Limak para las obras del Spotify Camp Nou

La empresa turca se adapta a los plazos que pedía el FC Barcelona y aceptó un precio máximo garantizado Ha asegurado que el proceso de adjudicación ha sido totalmente ejemplar

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha defendido la adjudicación de las obras del Camp Nou a la empresa Limak y ha asegurado que no ha habido ningún trato de favor ni que hayan cambiado las condiciones para que fuera la compañía turca la ganadora del concurso tal y como algunos medios han informado.

El máximo dirigente ha detallado los motivos por los que Limak se llevó la adjudicación.

"El proceso de licitación de adjudicación ha sido ejemplar tanto del punto de vista técnico como de transparencia. Desde el área de 'compliance' del club, un despacho y un auditor interno. Respecto a comunicaciones, se ha hecho a través de la plataforma 'bravo', un software específico. Hay un control total de la trazabilidad, consultas, documentación. Se ha hecho desde el área de compras del club. Se han grabado todas las reuniones consentidas para verificar que la información dada a los concursantes es la misma. 'Goldman Sachs' y JP Morgan han sido informados de todo el proceso de licitación y han hecho un seguimiento exhaustivo. Han aprobado los estados económicos de las empresas concursantes", ha asegurado.

Y luego ha explicado los motivos por los que han escogido la empresa turca. "¿Por qué Limak? Porque el planning de obra se ajusta a los plazos que pedía el FC Barcelona, porque su modelo constructivo apoya este planning de obra. Porque han aceptado las condiciones contractuales. Son condiciones mucho más exigentes que las estandard en el mercado. Garantías muy fuertes. Esto viene determinado porque los inversores, la financiación, es más exigente. Limak ha sido quien las ha aceptado. También porque Limak acepta un precio máximo garantizado, no temerario. En relación al precio de la obra era similar al del resto de concursantes. La diferencia sobre todo estaba en los aspectos que no iban ligados a la obra", ha dicho.

Laporta, con firmeza, ha dicho que piensan desmentir todas las informaciones erróneas sobre la adjudicación de Limak. "En las últimas semanas se han producido noticias que no son ciertas sobre Limak y la adjudicación. Nosotros queremos desmentir tres noticias y así seguiremos si no se ajustan a la realidad. La remodelación de las obras del Espai Barça merecen un rigor informativo. Hemos establecido un plan de comunicación para ofrecer el máximo de información para que todo sea transparente. En la web dedicaremos un espacio para el Espai Barça para que los socios puedan recibir alertas con las nuevas comunicaciones. Habrán programas monográficos en BarçaTV y una cámara para poder hacer un seguimiento de las obras. Pensamos que es importante este proyecto para la ciudad y el país".

Tanto el presidente como el vicepresidente económico, Eduard Romeu, se han mostrado convencidos que conseguirán la financiación del proyecto del Espai Barça cumpliendo los plazos establecidos. "Dijimos que el primer trimestre de este año estaría resuelto el tema de la financiación, tengo toda la confianza en Goldman Sachs, Morgan...que ven que es un proyecto goloso para inversores. Estamos dentro de los plazos previstos. Hay mucha tarea didáctica por hacer, es una obra de mucha magnitud y hay mucha gente deseando invertir. Los compañeros de viaje nos dan confort. Falta el periodo de maduración".

Le han preguntado a Laporta sobre unas informaciones aparecidas en Turquía en la que se aseguró que trabajadores de Limak habían fallecido durante las obras de construcción del aeropuerto de Estambul. El dirigente azulgrana ha afirmado desconocer esta información y tampoco si era veraz y ha querido insistir en la bondad de la empresa turca y su compromiso social recordando que ahora mismo están ayudando en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. "Yo esta información no la conozco. Lo que sabemos de Limak es que tiene una especial sensibilidad corporativa. Ahora en el terremoto ha ofrecido maquinaria para ayudar a las víctimas. Sabemos la experiencia de Limak. Es una de las mejores constructoras del mundo en obra civil. El otro día conocimos a su fundador y al equipo ejecutivo. Todas las referencias son positivas. En el tema económico nos da toda la confianza del mundo. Y con el tema valores también. Ellos hicieron el aeropuerto de Estambul y no sé si esto es cierto. No tiene un historial de no respetar a los Derechos Humanos ni está en ninguna lista negra. Me sabe muy mal si la noticia es cierta, pero imputarle la responsabilidad a Limak no tenemos noticia. Están ayudando a la reconstrucción del terremoto y el gobierno turco lo ha puesto en la comisión para reconstruir la zona afectada. Limak pasó todos los controles del 'compliance'", ha afirmado.