El regreso de Messi se complica

Joan Laporta no ha descartado nunca la vuelta del astro argentino, pero episodios como el de ayer lo hacen casi imposible Las palabras de Matías Messi cayeron muy mal en el club: parece que la herida puede tardar en cicatrizar

El presidente del Barça, Joan Laporta, ha tenido varios sueños en los últimos meses. Uno, como él mismo ha explicado públicamente, es ganar esta Liga. Otro, como ha confesado a sus más íntimos, es el regreso de Leo Messi al FC Barcelona. El primero va camino de cumplirse, pues el equipo que dirige Xavi Hernández es líder sólido de la Liga con ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El segundo parece difícil que se cumpla. Ya lo era antes de ayer porque el PSG, actual equipo de Messi, avanza en un acuerdo para renovar al argentino. Después de las palabras de ayer de Matías Messi, hermano del jugador, parece que el sueño de Laporta quedará en eso, en un sueño.

Las palabras de Matías

Cayeron como una bomba en el Barça las palabras que Matías Messi dijo ayer en el Twitch ‘Labajada10’ de su hijo. El hermano de Leo fue contundente con la posibilidad de que Messi vuelva a Barcelona. “Tengo en la pared un recorte de SPORT que dice ‘Messi debería volver a Barcelona’. Yo subtitulé: Ja, ja, ja, ja. No vamos a volver a Barcelona y si volvemos vamos a hacer una limpieza. Entre otros, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona”, dijo Matías, que siguió su intervención hablando de la grandeza del Barça: “Para mí el Barcelona se empezó a conocer por Messi, antes era más conocido el Madrid. El que tiene la oportunidad de viajar a Barcelona y entra en el Museo del Barcelona ve que el Museo del Barcelona es Messi”.

El hermano del atacante argentino consideró que “los españoles son unos traidores” porque cree que no apoyaron a Messi cuando no pudo renovar su contrato con el Barça. “La gente debería haber salido a hacer una marcha que se vaya Laporta y se quede Messi. Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez: ‘Te van a pagar como a Ronaldinho”, siguió Matías, que también tuvo unas palabras de desconsideración para Pedri y para Gavi cuando le preguntaron por ellos: “¿Pedri o Gavi?, no me gusta ninguno de los dos y si tengo que elegir uno me quedo con Gavi. Es medio rebelde, se pelea con todos, aunque en cualquier momento te deja con uno menos”.

Las palabras de Matías Messi sentaron muy mal en el club, aunque desde el entorno del jugador se quiso dejar claro que se trata de una opinión personal y que el resto de la familia, incluido Lionel, no tiene por qué pensar lo mismo.

En el Barça se mostraron sorprendidos y enfadados y a más de uno le hubiese gustado que el jugador se pronunciase al respecto. No hubo ninguna reacción, aunque sí la habrá durante el día de hoy, pues el presidente, Joan Laporta, ofrecerá una rueda de prensa a partir de las doce del mediodía en la que tratará todos los temas de actualidad, también el soñado retorno de Messi al Barça que ahora parece casi imposible.

Los motivos del presidente

Varios son los motivos que han llevado a Laporta a soñar con el retorno de Messi el próximo verano. El primer, poder cerrar la herida que se abrió en agosto del 2021, cuando el argentino tuvo que abandonar entre lágrimas el club de su vida tras tener pactada su continuidad. El Fair Play financiero de LaLiga y la renuncia del Barça al contrato con CVC tuvieron la culpa. La relación entre Laporta y Messi quedó tocada por aquel entonces y es un tema que todavía le hace mucho daño al presidente blaugrana. Su intención siempre ha sido arreglarlo y siempre ha creído que lo mejor sería el retorno del argentino para que volviese a enfundarse la camiseta con el ‘10’ y retirarse de blaugrana, como siempre había sido su deseo. Para ello, se han producido contactos entre ambas partes a través de terceras personas, pero por lo ocurrido ayer parece que la herida puede tardar en cicatrizar.

Laporta, además, cree que Messi sigue siendo el mejor futbolista del mundo tras el gran rendimiento que ofreció en el Mundial de Qatar. Cree el presidente del Barça que el argentino, tras ganar el único título que le faltaba, todavía puede ofrecer unos cuantos años más de buen fútbol y qué mejor que lo pudiese hacer de blaugrana. También piensa Laporta que el regreso del argentino podría ser un buen reclamo para una temporada que se presenta difícil para el club con el traslado a Montjuïc. Hay estudios que indican que muchos abonados quieren pedir una excedencia. La sangría podría frenarse con Messi vistiendo otra vez de blaugrana.

Y saben en el Barça que Messi es una fuente inagotable de ingresos. Hay estudios en el club sobre los beneficios de su retorno. Son muy positivos porque con el argentino siempre llegan muchos más patrocinadores y el club está en un momento de necesidad económica. Ese lleva siendo el sueño de Laporta desde hace meses, pero si ya era difícil que se pudiese cumplir por la oferta del PSG y por el Fair Play financiero de LaLiga, más complicado parece desde ayer.