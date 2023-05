Laporta: "Espero ganar la Liga el domingo y ya sabéis por qué"

El presidente del Barça se acuerda del Espanyol en un discurso ante peñistas de Torregrossa Asegura que el club no será SAD y pide paciencia ante el traslado a Montjuïc

El Barça puede ganar la Liga este domingo. Para hacerlo debe ganar en Cornellà-El Prat contra el Espanyol si no pinchan antes el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

El presidente del club, Joan Laporta, la quiere ganar ya. Lo ha expresado en un acto de celebración del 50 aniversario de la Penya Barcelonista Som i Serem de Torregrossa. "Espero que el domingo sea de alegría y que podamos celebrar la Liga. Estaría muy bien que ganáramos allí la Liga este fin de semana y ya sabéis por qué".

Laporta, que ha estado acompañado del vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero, el directivo Josep Ignasi Macià y el presidente de los veteranos, Juan Manuel Asensi, ha querido tranquilizar a los peñistas asegurando que el club no se convertirá nunca en Sociedad Anónima. "Podéis estar tranquilos. El club siempre es y será de los socios. El Barça no se compra. Nos tienen muchas ganas y recibimos ataques de aquellos que no quieren que nos vayan bien las cosas pero no os creáis los mensajes apocalípticos. Se ha trabajado muy duro para salvar al Barça de la ruina económica. Hay que ser muy cuidadosos para no volver a la situación que habíamos heredado".

El mejor estadio

El presidente del Barça ha pedido paciencia a los aficionados la próxima temporada por el traslado a Montjuïc y ha asegurado que el futuro Spotify Camp Nou será el mejor estadio del mundo. "El año que viene tendremos obras en casa y deberemos irnos a otro lugar pero será temporal. Habrá que hacer algún sacrificio, pero estamos a punto de cumplir uno de los sueños del barcelonismo, que es un estadio nuevo, que será el mejor del mundo".