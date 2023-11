El Barça le deja claro a Xavi que será muy difícil reforzarse en enero

La próxima semana se intentará solventar la inscripción de Vitor Roque, pero está complicado La llegada de un pivote está prácticamente descartada si no sale nadie

La reacción del Barça deberá llegar con los mimbres que ya cuenta Xavi. Este es el mensaje que le ha trasladado el club al cuerpo técnico ante la inminente llegada del mercado de invierno. El Barça tiene prácticamente imposible fichar salvo que haya alguna salida que, por ahora, no se vislumbra. Sí que se va a intentar incorporar a Vitor Roque en enero, aunque su llegada no es segura y se intentará desbloquear la próxima semana.

Tanto el área deportiva como el cuerpo técnico coinciden en que iría bien algún retoque para reforzar, sobre todo, la posición de centrocmapista por delante de la defensa con un perfil completo. En el mercado hay opciones, pero el margen de maniobra es nulo y el entrenador lo sabe. El Barça entiende que se ha reforzado la plantilla con numerosos jugadores de primer nivel, que casi todas las posiciones están dobladas y que a partir de ahora que no habrá lesiones, el entrenador tendrá muchas más opciones en las rotaciones para el tramo decisivo de la temporada.

El Barça está pendiente del mercado, pero están también superados de límite salarial por lo que la inscripción de futbolistas es inviable salvo que haya un cambio de normativa o lleguen ingresos inesperados a través de espónsors o en ventas de jugadores. Con este panorama, la decisión es clara y pasa por sacar el mayor rendimiento posible a la plantilla e incorporar más gol con la llegada de Vitor Roque.

El entorno del delantero brasileño se encuentra en Barcelona esperando la decisión final del Barça sobre su incorporación o no a mediados de diciembre. La próxima semana será clave porque el Barça ya tendrá la certeza de si existe alguna fórmula para inscribrle el 1 de enero o no con el OK de LaLiga. Por ahora no hay acuerdo aunque no se descarta que se pueda realizar este esfuerzo económico. La llegada de cualquier otro jugador parece una quimera.

La dirección deportiva blaugrana tiene claro que la plantilla está equilibrada, aunque es cierto que las lesiones han penalizado mucho al centro del campo y las posiciones ofensivas, algo que se subsanará a partir de ahora. El equipo se podría mejorar con Vitor Roque y algún centrocampista, pero la economía manda, algo que todos los responsables deportivos están al corriente desde el inicio de temporada y tras un verano complicado.