Koundé: zapatazo y punto de inflexión

Jules Koundé marcó el gol que significó el punto de inflexión de un partido que no estaba siendo nada fácil para el FC Barcelona. Los azulgranas habían logrado empatar antes del descanso el gol inicial de Unionistas, pero el juego transcurría con poca actividad y los minutos iban pasando hasta que Jules Koundé, muy poco familiarizado con el gol en su papel de defensa, zanjó las dudas de un zapatazo.

Fue en el minuto 68. El canterano Pau Cubarsí, que salió tras el descanso para sustituir a un tocado Christensen, vio a Jules Koundé muy avanzado en su posición de central y el francés, sin oposición se fue acercando hasta conectar un derechazo lejano que contó con el efecto necesario para colarse a la izquierda de la meta defendida por Iván Martínez.

Poco después, Balde marcó el tercero para finiquitar la eliminatoria, pero el gol de Koundé tuvo una importancia capital.

Es la segunda diana del francés esta temporada. El primer gol lo celebró en Pamplona. Un cabezazo a centro de Gündogan para abrir el marcador de un encuentro que terminó con 1-2.

Osasuna - FC Barcelona: El gol de Koundé

Lo celebró con rabia

Koundé celebró el gol con rabia y es que tanto su situación como la del equipo no es nada fácil. En el plano personal, ha habido partidos, especialmente como central, en los que no ha estado a la altura y como lateral diestro suele hacerlo mejor, pero de todos es sabido que es una posición en la que preferiría no jugar.

En el Reina Sofía de Salamanca, Koundé pudo actuar en el eje, donde más le gusta. Primero, acompañado de Christensen, y en la reanudación, de Pau Cubarsí, lo que motivó que el parisino pasara al perfil izquierdo, pues el canterano también es diestro.