Vitor Roque, 'piano piano'

Vitor Roque disputó en Salamanca su tercer partido oficial con el FC Barcelona. 'Tigrinho' estaba llamado a tener un protagonismo considerable en el choque copero de este jueves ante Unionistas, aunque finalmente el desenlace del encuentro le llevó a un papel testimonial. En los 10 minutos que disputó, al brasileño no le dio tiempo a generar ninguna acción de peligro.

En la previa del choque, Xavi confirmó la noticia adelantada por SPORT: Roque viajó a Arabia Saudí con molestias, de ahí que no jugara ni un minuto en la Supercopa de España. "Tenía molestias, por eso no estuvo en la supercopa, tendrá minutos mañana", comentó en rueda de prensa. Por las palabras del técnico se desprendía que el ariete podía ser protagonista en Salamanca, incluso hubo quien se animó a colocarle en el once inicial. No fue así.

Roque ingresó al terreno de juego en el minuto 81 en sustitución de Ferran Torres. Como ya la sucedió en Barbastro, el brasileño coincidió con Lewandowski sobre el césped, por lo que tuvo que desplazarse al costado. En Huesca fue en izquierda, mientras que en Salamanca fue en la derecha.

En los pocos minutos que tuvo, Roque no pudo disponer de ninguna ocasión de gol. Sí condujo una acción de transición en la que acabó intentando un centro para Gündogan. El envío quedó corto. Tras los primeros 50 minutos con el Barça, sigue resistiéndose el primer tanto de 'Tigrinho' como culé.