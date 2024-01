Kimmich deja clara su postura para este mercado de invierno

El futuro de Joshua Kimmich (28 años) lleva meses siendo uno de los grandes temas del mercado. A pesar de que el alemán es una pieza importante del Bayern, hace tiempo que se habla de la posibilidad de que pueda salir. La posición del futbolista, que busca nuevo agente para encarar una salida al mercado, solo ha hecho que alimentar los rumores sobre una posible salida del Bayern.

Su nombre se ha relacionado en los últimos meses con equipos como el Barça y el PSG, que desde hace semanas estaba estudiando la posibilidad de incorporarlo en enero. Pero las últimas declaraciones del futbolistas han servido para despejar su futuro a corto plazo.

“Solo me centro en el Bayern. Para mí, en invierno esto no es un tema en absoluto. Creo que en algún momento el club se acercará a mí y lo discutiremos entre nosotros y no con ustedes”, recordó apuntando a un periodista.

Con estas declaraciones Kimmich envió un mensaje claro: de momento no se mueve del Bayern. Es decir, al menos en este mercado de invierno no será una alternativa para ningún equipo y eso incluye a Barça y PSG, dos clubes que buscan un mediocentro para reforzar el mediocampo.

Otra cosa será el próximo mes de junio. A sus 28 años, y contrato hasta 2025, entiende que sería la ocasión perfecta para empezar una nueva aventura y dejar un notable traspaso en las arcas del club que le ha acogido desde su formación.

Desde hace meses son públicos y notorios los desacuerdos entre Kimmich y el funcionamiento interno de un Bayern Múnich convulso. Christoph Freund, el director deportivo de la entidad, ha reconocido la voluntad de ofrecer una renovación a Kimmich, aunque a día de hoy no existe tal propuesta y también se advierte que deberá adaptarse a la nueva realidad económica del club.