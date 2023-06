¿Qué jugadores encajarían en el 'perfil Cazorla' que busca Xavi para el Barça?

El técnico del FC Barcelona aseguró en la entrevista a 'Jijantes' que "ficharía a Cazorla, no tiene precio, es el que más me ha enamorado". El club azulgrana busca un jugador más pivote para suplir a Busquets y no tanto de juego entrelíneas, pero hay perfiles que pueden encajar

El Barça anda a la caza y captura de un nuevo Busquets una vez que el capitán azulgrana haya confirmado que no seguirá tras acabar contrato este 30 de junio.

Lógicamente, en el mercado es muy complicado encontrar a un futbolista de las cualidades de Sergio Busquets, un futbolista que ha dejado su sello en el Barça y es prácticamente insustituible.

Aunque son futbolistas con un perfil distinto en el centro del campo, en la entrevista concedida a 'Jijantes', Xavi Hernández no ha dudado en contestar cuando se le ha preguntado por los refuerzos que "ficharía a un Cazorla, es el mejor futbolista que he llegado a entrenar". "No tiene precio, me ha enamorado", añadió el técnico.

Xavi ha bromeado incluso con la posibilidad de incorporar al asturiano en su staff, pero cree que "seguirá una temporada más" en el Al-Sadd, donde lo tuvo el egarense a sus órdenes.

A sus 38 años, ya no se cumplirá ver a Cazorla de azulgrana, pese a que en su plenitud futbolística se le llegó a relacionar con el el FC Barcelona en más de una ocasión. Pero, ¿qué jugadores encajarían en este perfil y que esté buscando Xavi para reforzar al equipo?

Bernardo Silva, la versión que más se ajusta

Santi Cazorla siempre ha destacado por su visión de juego, moverse entre líneas y una gran capacidad y eficacia en el centro. Además, es ambidiestro, una cualidad que, como le ocurre a Ousmane Dembélé en su caso en el extremo, le permite ser imprevisible para los rivales.

Encajaría en este tipo de futbolista total Bernardo Silva, de quien Pep Guardiola ha comentado que "es uno de los mejores futbolistas que he entrenado en mi vida". Como Cazorla, no destaca por su físico ni por su potencia, pero sí por su inteligencia. Por ir su mente por delante del resto y permitirle encontrar siempre al compañero mejor situado.

Los dos son más asistentes que goleadores, pero tampoco se quedan atrás en este aspecto. Tanto Cazorla como Bernardo marcan un gol aproximadamente cada cinco partidos.

Gündogan, un perfil más físico

Ilkay Gündogan es otro de los futbolistas que están en la órbita del Barça y que cuenta con características comunes a las de Santi Cazorla, como sería su inteligencia sobre el césped y la capacidad para romper líneas rivales con un solo pase. Cuenta también con máxima experiencia, a sus 32 años, en el fútbol de élite, y con una gran técnica y precisión a balón parado.

Pero la diferencia está en que el perfil del alemán es más físico, y en este caso, sí estaría en mayor consonancia con el de Sergio Busquets, pues está más acostumbrado a jugar en el pivote defensivo que no entre líneas, donde precisamente allí aparece Bernardo Silva.

De Bruyne, inalcanzable, y Odegaard, fuera de la órbita

Kevin de Bruyne o Martin Odergaard son futbolistas muy creativos, como el asturiano Santi Cazorla, e incluso cuentan con más llegada. El noruego, de hecho, es más un mediapunta, mientras el belga tiene también mucho recorrido.

Odegaard ha estado en muchas ocasiones vinculado al Barça y su precio podría rondar los 35 millones de euros, mientras que De Bruyne es mucho más inaccesible, superando los setenta 'kilos'.

Pablo Torre, un 'Cazorla' que estaría en casa

Salvando las distancias porque todavía le quedan muchas temporadas por delante y para demostrar, en la plantilla actual del Barça encontraríamos a un futbolista de perfil parecido al de Santi Cazorla, y éste es Pablo Torre.

El cántabro tampoco se impone por su físico, sino por su visión y el buen trato del balón, se mueve mejor en una posición más adelantada que en el pivote, donde la exigencia defensiva es más ineludible, y tiene cosas que recuerdan a cracks como Cazorla o Andrés Iniesta, al que se enfrentó en el amistoso en Japón en el que brilló Pablo Torre con luz propia.