Juancho Hernangómez aclara los rumores sobre su fichaje por el Barça

Willy Hernangómez ya es nuevo jugador azulgrana y podría reencontrarse con su hermano Juancho El alero madrileño se encuentra sin equipo y puede decidir su próximo destino

El sueño de ver a los hermanos Hernangómez vestidos de azulgrana sigue intacto. Tras el fichaje de Willy, el siguiente en llegar podría ser Juancho. El alero madrileño, que se encuentra sin equipo actualmente, atendió a 'MARCA' para aclarar todos los rumores sobre su futuro.

“Es normal que se especule porque mi hermano tuvo la oferta del Barça. Son dos grandes equipos, tanto Madrid como Barça en España. Pero bueno, las especulaciones son especulaciones", confesó.

Mientras se especula sobre su futuro, Juancho se prepara para unirse a la selección y llegar en la mejor forma posible a su próximo reto profesional. "La gente ha hablado mucho, ha dado por sentado cosas que no son ciertas, pero también viven de eso y hay que entenderlo, hay que vivir con ello. No me preocupa mucho lo que digan de mí y más gente que no está dentro de mi círculo", añadió.

Juancho no dudó en confesar, sin embargo, que “es que es un sueño que siempre hemos tenido, el de jugar juntos, el de competir por títulos juntos. Pero bueno, no es el motivo que que más me llama ahora. Al final necesito un proyecto, una motivación. No sé. Mi sueño siempre ha sido jugar en la NBA y para ello voy a seguir”, dijo.